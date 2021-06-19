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Несколько дней назад мы разбирали эффективность добычи криптовалюты Chia Coin. Как оказалось, сегодня заработать на ней могут только миллионеры, которые способны купить компьютерного железа на десятки миллионов долларов, превратив процесс добычи в самый настоящий фарминг виртуальных ресурсов. Поскольку для большинства это нереально, мы посчитали, что 300 000 рублей позволят получить 1 монетку стоимостью 400 долларов через 40 дней. Но это только теория, ведь на практике шансов нет вообще, так как сложность растёт, а шансы падают.

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Несмотря на такие печальные показатели, многие до сих пор хотят построить собственную ферму. Если это именно вы, то сегодня мы предлагаем познакомиться с наиболее эффективным комплектом железа, которой способен обеспечить вам оптимальный старт. Мы не обещаем вам высокие заработки, но тот факт, что ваш старт будет в разы быстрее других, гарантирован, а дальше всё зависит от удачи, ведь монетка выпадает совершенно случайно, но об этом ниже.

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Итак, количество блоков с монетами строго фиксировано. Чем больше в системе появляется майнеров, тем ваши шансы на успех меньше, ведь криптовалюта может выпасть любому участнику сети. Повысить шанс можно только одним способом: купить максимальное количество жёстких дисков. Начнём с конфигурации. Любой полноценный 8-ядерный процессор обеспечит вам построение сразу восьми участков (1 участок занимает 101 Гб на накопителе). Если у вас есть 6 жёстких дисков по 10 Тб, то таких участков у вас будет 580. Обычно создание графика длится 8 часов, но скоростной твердотельный накопитель может ускорить процесс до трёх и более раз. Это значит, что вы заполните 60 Тб участками не за 24 дня, а за 8 и меньше.

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10-ядерный процессор ускорит процесс, но вам также потребуется достаточное количество оперативной памяти, ведь для генерации участка нужно выделить 2 Гб ОЗУ. Поскольку мы не можем забывать о нуждах операционной системы, и на 8-ядерном и на 10-ядерном процессорах потребуется 32 Гб видеопамяти, ну а 16 Гб хватит только на 7 одновременно создаваемых участков.

Вы уже поняли важность покупки быстрого SSD, но нельзя забывать, что он должен быть ещё и выносливый. Не берите недорогие модели с низким количеством перезаписываемых данных. В любом случае для построения одного участка придётся выделить больше 300 Гб временных данных. Таким образом, 8 одновременных участков от вас потребуют чуть меньше 3 Тб. На это количество и ориентируйтесь (лучше взять два накопителя М2 по 2 Тб). Имеет значение блок питания. Он должен обеспечивать стабильную работу одновременно шести жёстким дискам и SSD. Мы не будем считать общую сумму, но несколько вариантов накопителей можно найти чуть ниже по ссылкам на Ситилинк.

P.S. Вдохновение для данного материала мы черпали на сайте Benchmark.