Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Скорее всего, вы уже неоднократно слышали о криптовалюте Chia Coin. Она рекламировалась как лучшая и экологичная замена Биткоину, который потребляет электричества как крупная европейская страна, а само электричество получено путём сжигания углеводородов. Затея казалась интересной, но всё пошло наперекосяк. Сотни тысяч майнеров разобрали жёсткие диски, цены на накопители выросли, а сами фермеры оказались обмануты хитрым механизмом начисления вознаграждения. Вначале казалось, что достаточно купить пять жёстких дисков общим объёмом 70 Тб, и уже завтра стать чуть ли не миллионером. Возможно, мы утрируем, но суть в том, что ни через месяц, ни через даже год с таким небольшим количеством свободного места вам не удастся ничего заработать.

реклама

Виной всему пресловутый алгоритм, сложность которого постоянно растёт. Логика следующая: изначально несколько неизвестных майнеров вложили в Chia Coin огромные инвестиции. Они купили несколько тысяч накопителей, ожидая лёгких денег. На тот момент цена жёстких дисков была не такой высокой, как сегодня, что позволило стартовать с меньшими затратами. Поскольку вокруг криптовалюты начался настоящий ажиотаж, эти несколько фермеров вынуждены были постоянно увеличивать количество жёстких дисков. Если этого не делать, то их доходы стали бы постоянно уменьшаться. Мы никогда не узнаем, кто эти люди, но уже сегодня очевидно, что многие мелкие майнеры оказались в заложниках у системы начисления монет.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro -30 000р на 14Tb Toshiba <b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate

реклама

Если взглянуть на диаграмму, то можно убедиться, что всего 6 майнеров обладают половиной всех мощностей (слева – все майнеры вместе взятые, справа – крупные фермы). Сложность постоянно растёт, цена Chia Coin падает, а шанс получить хотя бы одну монетку становится призрачным. Обратите внимание, сегодня шанс выпадения 1 Chia на жёстком диске объёмом 1 Тб равен 7 лет и 147 дней (2704 дня). Ясно, что никто не майнит на таком незначительном объёме. Предположим, что вы купили 5 накопителей Seagate Ironwolf Pro на 14 Тб каждый и стоимостью 59 990 (всего 300 000 рублей). Получается, что вся эта мощь позволит вам получить одну монетку Chia уже через 39 дней.

Или не позволит. Нужно понимать, что сложность постоянно растёт. Ещё месяц назад такой объём должен был обеспечить вам 1 монетку за 20 дней. Вы терпеливо ждали, гоняя свой компьютер днём и ночью, но даже спустя 30 дней ничего не получили. Кстати, монета падает совершенно случайно, но есть и закономерность. Так, чем больше у вас секторов для майнинга, тем шанс выше, но вы же прекрасно понимаете, что удача порой улыбается совсем не таем, кто этого заслуживает. Выходит, что Chia Coin – это такая весёлая лотерейка, вот только покупка её обходится в сотни тысяч рублей, а шанс выигрыша уменьшается с каждым днём.