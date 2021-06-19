Геймерская видеокарта Intel Xe-HPG DG2 может оказаться всего на 5% медленнее GeForce RTX 3070
Вчера наши читатели могли ознакомиться с производительностью бюджетной Iris Xe DG1, которая стала первой видеокартой выпущенной Intel за многие годы. Она знаменует экспансию синих на рынок высокопроизводительных графических решений и выполняет роль полигона для обкатки тех или иных технологий. Поскольку перед нами самая недорогая дискретная карточка, то ждать от неё заоблачной производительности глупо. Несмотря на это, она способна потягаться с Radeon RX 550, демонстрируя в разрешении 1080р стабильные 60 fps в большинстве онлайн-шутеров. Поскольку мы говорим о бюджетной модели, то более сложные одиночные игры придётся запускать в разрешении 720р, но в условиях тотального дефицита для многих это может стать единственной возможностью получить что-то помощнее старой интегрированной карты.
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Согласно различным утечкам, уже в конце 2021 года Intel может выпустить действительно скоростную Xe-HPG DG2, которая окажется куда более быстрой и сможет потягаться с флагманами NVIDIA. Сегодня появились итоги любопытного теста одной из моделей, проливающие свет на реальную производительность ещё не вышедшей карты Intel. Судя по всему, будет несколько вариантов, самый быстрый из которых получит до 512 блоков и 4096 ядер, а следующий – 448 блоков и 3584 ядер. Ранее источники уверяли, что первый сможет побороться с GeForce RTX 3080, ну а теперь утверждают, что второй станет прямым конкурентом GeForce RTX 3070.
Как видите, графический процессор Intel уступает RTX 3070 всего 5% и отстаёт на 8% от Radeon RX 6700 ХТ. Отмечается, что ещё не вышедшая видеокарта получит тактовую частоту GPU 1.8 ГГц, а вот точное количеств видеопамяти нам не известно. Близкие к официальным каналам источники утверждают, что флагман получит 16 Гб видеопамяти, а значит вторая по производительности модель сможет рассчитывать на 12 Гб и 192-битную шину. Поскольку это только догадки, делать окончательные выводы на этот счёт пока рано.
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Также указывается приблизительная производительность наиболее бюджетной видеокарты со 128-ю блоками и 1024 ядрами. Отмечается, что она не только сможет похвастать тактовой частотой ядра в 1.9 ГГц, но и окажется на 12% быстрее GeForce GTX 1650. Это значит, что даже самый недорогой вариант сможет обеспечить достойный уровень графики в олнайн-играх. Что до покорения высот современных блокбастеров, то вам, очевидно, потребуется один из флагманов. Есть основания полагать, что менее производительные видеокарты задержатся до 1 квартала 2022, ну а флагман выйдет в 2021.
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