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Бюджетная видеокарта Intel Iris Xe DG1 показала стабильные 60 fps в большинстве актуальных игр

Изучаем реальную производительность первой видеокарты производства Intel
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Уже в конце 2021 года Intel выпустит первое поколение флагманских видеокарт. Можно сколько угодно иронизировать на тему того, что попытка не первая, но на самом деле синие ещё никогда не выходили на игровой рынок, ограничившись неудачной попыткой. На этот раз всё серьёзно, ведь Xe-HPG DG2 получит не только привлекательную цену, но и сможет на равных конкурировать со скоростной GeForce RTX 3080. Есть все основания полагать, что она также будет поддерживать новую технология FidelityFX Super Resolution, которая позволяет увеличить количество кадров в секунду при активации трассировки лучей. Мы пока ничего не знаем о поставках, а также о том, сможет ли Intel решить проблему дефицита полупроводников. Если это удастся сделать, то геймеры без сомнения выберут тот продукт, который обеспечит приемлемую производительность и конкурентную цену. 

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Пока всё это не произошло, в руки блогеров попал компьютер на базе бюджетного графического чипа Iris Xe DG1. Intel не претендовала на заоблачную скорость, но решила начать с чего-то попроще. Данная видеокарта получила всего 4 Гб видеопамяти старого образца LPDDR4X-4266 и сильно урезанную 128-битную шину. Всё это вкупе с 6-нм техпроцессом позволило добиться потребление в 30 Вт, а значит видеокарта довольствуется пассивной системой охлаждения. В одном из первых тестов отмечалось, что Iris Xe DG1 слегка медленнее Radeon RX 550, но на тот момент в руках энтузиастов был тестовый вариант. Кроме того, в данном случае в системе установлен серийный процессор Core i5-11400F. Ниже можно ознакомиться с результатами теста, а после перейдём к выводам. 

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<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
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Как видите, в объектив журналистов попали популярные онлайн-игры. В данном случае их логика вполне понятна, ведь именно для таких проектов видеокарта и предназначена. Что же, в Overwatch, Fortnite и Rocket League новинка способна выдавать от 60 fps на среднем и высоком качестве графики в разрешении 1080р. В Red Dead Redemption 2, которая славится своим тяжёлым движком, от 32 кадров в секунду в 900р, а в ужасно оптимизированной и забагованной Cyberpunk 2077 – только 25 fps в 720р. Если не считать кривой поделки поляков, то Iris Xe DG1 отлично показала себя в реальных условиях. Для большинства геймеров её хватит на несколько лет, а там закончится дефицит видеокарт, а значит проблемы с доступностью не будет вообще. Единственный минус состоит в том, что такая видеокарта отдельно не продаётся, но никто не мешает взять полностью готовую систему за 800 долларов, получив неплохой комплект со стабильно работающей видеокартой.

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Твоя мамка
16:20
Я тоже сегодня вроде и добавил за 179 помоешную гигу 3080ти. А потому подумал что лучше 10 доктнуть и у перекупов взять гейрок
Опубликован нечестный способ добавления GeForce RTX 3070 Ti в корзину перед распродажей в DNS
Listoman
16:17
В этот раз днс молодцы, всё прошло без каких-либо ошибок)
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bros81
16:10
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Продажа новой партии RTX 3070Ti и 3080Ti в ДНС снова окончилась провалом — карт по 58000 руб не было
Антонъ Сартаковъ
16:10
Нет, это не норм. Но люди схавают. Для майнинга она такая себе, для игр только если.
Продажа новой партии RTX 3070Ti и 3080Ti в ДНС снова окончилась провалом — карт по 58000 руб не было
Антонъ Сартаковъ
16:08
Ну а вообще, ну её за такие цены. Я плойку пятую себе взял, на год хватит, а там и карты будут доступны
Продажа новой партии RTX 3070Ti и 3080Ti в ДНС снова окончилась провалом — карт по 58000 руб не было
Антонъ Сартаковъ
16:07
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12sunflowers
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>с другой стороны для сегодняшнего браузера 2Гб это просто чтобы запуститься с единственной вкладкой, не любой. Дык, браузер и соврэмэнный вэб и есть главный источник тормозов
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Олег Анетько
16:06
Это нарушает закон)
Продажа новой партии RTX 3070Ti и 3080Ti в ДНС снова окончилась провалом — карт по 58000 руб не было
Alexandr Zaytsev
16:05
Правильный ход! Цена ей в этом исполнении 70т в базарный день. Игры ни куда не денутся.
Опубликован нечестный способ добавления GeForce RTX 3070 Ti в корзину перед распродажей в DNS
asv1
16:04
За кусок текстолита 80 тыс это норм?
Продажа новой партии RTX 3070Ti и 3080Ti в ДНС снова окончилась провалом — карт по 58000 руб не было
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