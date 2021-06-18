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Уже в конце 2021 года Intel выпустит первое поколение флагманских видеокарт. Можно сколько угодно иронизировать на тему того, что попытка не первая, но на самом деле синие ещё никогда не выходили на игровой рынок, ограничившись неудачной попыткой. На этот раз всё серьёзно, ведь Xe-HPG DG2 получит не только привлекательную цену, но и сможет на равных конкурировать со скоростной GeForce RTX 3080. Есть все основания полагать, что она также будет поддерживать новую технология FidelityFX Super Resolution, которая позволяет увеличить количество кадров в секунду при активации трассировки лучей. Мы пока ничего не знаем о поставках, а также о том, сможет ли Intel решить проблему дефицита полупроводников. Если это удастся сделать, то геймеры без сомнения выберут тот продукт, который обеспечит приемлемую производительность и конкурентную цену.

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Пока всё это не произошло, в руки блогеров попал компьютер на базе бюджетного графического чипа Iris Xe DG1. Intel не претендовала на заоблачную скорость, но решила начать с чего-то попроще. Данная видеокарта получила всего 4 Гб видеопамяти старого образца LPDDR4X-4266 и сильно урезанную 128-битную шину. Всё это вкупе с 6-нм техпроцессом позволило добиться потребление в 30 Вт, а значит видеокарта довольствуется пассивной системой охлаждения. В одном из первых тестов отмечалось, что Iris Xe DG1 слегка медленнее Radeon RX 550, но на тот момент в руках энтузиастов был тестовый вариант. Кроме того, в данном случае в системе установлен серийный процессор Core i5-11400F. Ниже можно ознакомиться с результатами теста, а после перейдём к выводам.

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Как видите, в объектив журналистов попали популярные онлайн-игры. В данном случае их логика вполне понятна, ведь именно для таких проектов видеокарта и предназначена. Что же, в Overwatch, Fortnite и Rocket League новинка способна выдавать от 60 fps на среднем и высоком качестве графики в разрешении 1080р. В Red Dead Redemption 2, которая славится своим тяжёлым движком, от 32 кадров в секунду в 900р, а в ужасно оптимизированной и забагованной Cyberpunk 2077 – только 25 fps в 720р. Если не считать кривой поделки поляков, то Iris Xe DG1 отлично показала себя в реальных условиях. Для большинства геймеров её хватит на несколько лет, а там закончится дефицит видеокарт, а значит проблемы с доступностью не будет вообще. Единственный минус состоит в том, что такая видеокарта отдельно не продаётся, но никто не мешает взять полностью готовую систему за 800 долларов, получив неплохой комплект со стабильно работающей видеокартой.

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