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Известно, что массовый пользователь получит доступ к новой оперативной памяти стандарта DDR5 в рамках перехода на процессоры Alder Lake. Несмотря на то, что Intel несколько лет плелась в хвосте AMD, синие умудрились первыми застолбить за собой столь важную нишу, в то время как красные придут сюда с опозданием в год. Ryzen 6000 на платформе AM5 ожидается во второй половине 2022 года, что ставит AMD в уязвимое положение. Что же, если вы принадлежите к стану фанатов Intel и уже планировали праздновать победу, то у нас есть несколько не очень хороших новостей.

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Начнём с очевидного: в 2021 году появится только флагманский чипсет Z690. Это значит, что с высокой долей вероятности линейки Core i5 и Core i5 выйдут только в начале 2022 вместе с бюджетными чипсетами H610 и B660, что ставит крест на возможности опробовать новые процессоры для массового пользователя. Для тех, кто традиционно покупает мощные Core i7 и Core i9 – это не проблема, но и их ждёт неприятный сюрприз.

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Дело в том, что оперативная память DDR5 будет значительно дороже существующей на рынке DDR4. Для сравнения возьмём цены, озвученные TeamGroup. Компания уже представила линейку Elite, один из комплектов в которой включает две планки по 16 Гб с тактовой частотой 4800 МГц. Задержки поражают воображение и составляют: CL40-40-40-77 с рабочим напряжением 1.1 В. Так вот, этот комплект стоит 400 долларов, а ведь речь идёт о самой бюджетной линейке, которая соответствует номинальным требованиям к ОЗУ следующего поколения. Здесь нет ни радиатора, ни подсветки, что говорит о попытке снизить цену для конечного потребителя до минимума.

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Для сравнения, на рынке есть модули памяти DDR4 такого же объёма тактовая частота которых достигает 4000 МГц, а цена слегка превышает 400 долларов. Они принадлежат к так называемым оверклокерским моделям, а значит не только могут получить ещё более внушительные показатели, но и имеют куда более интересные задержки. Кстати, TeamGroup готовит линейку T-Force, которая предложит энтузиастам высокие тактовые частоты и возможность разгона. К сожалению, производитель не афиширует цену этих модулей оперативной памяти. Очевидно, что они будут куда дороже, а ведь действительно оверклокерских линеек DDR5 мы ещё не видели. Сколько будет стоить комплект DDR5 6000 МГц для энтузиастов: 800 долларов или выше?