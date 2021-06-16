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Известно, что в 2021 году Intel начнёт массовую продажу своего первого настольного 10-го процессора. Точных дат до сих пор нет, а действительно достоверная и заслуживающая внимания информация поступает в час по чайной ложке. Этого явно недостаточно, чтобы составить впечатление о сроках, поэтому до текущего моменты мы пребывали в неведении. Не стоит забывать, что в 2022 году начнутся продажи процессоров следующего поколения на платформе AMD AM5. Обе знаменуют переход на новую оперативную память стандарта DDR5, а также множество улучшений. Сегодня у нас свежая информация от ресурса Videocardz.

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Первым делом поговорим о появлении Alder Lake. Согласно утечке, чипсеты серии 600 будут доступны в 4 квартале 2021 года, а значит именно на этот срок стоит ждать появления самих процессоров. Данные могут показаться оптимистичными, вот только вместо всей линейки мы получим только флагманский Z690. Сообщается, что бюджетные B660 и H610 прибудут в 1 квартале 2022 года. Это очень неожиданный ход, предполагающий, что мы можем не увидеть недорогих процессоров линеек Core i5 и Core i3 в текущем году. Возможно, это не так, но было бы логичным предположить, что покупатели камней за 150 долларов не захотят брать материнскую плату за 400.

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Несмотря на то, что Alder Lake должно принести настоящую революцию, уже на подходе следующее поколение под названием Raptor Lake. Они получат всё тот же 10-нм техпроцесс с более гибким походом к распределению ядер. Согласно новой утечке ждать чипсета 700-й серии с флагманским Z790 можно в 3 квартале 2022 года. Если судить по тому, как спешит Intel, то можно сделать вывод, что последние должны стать прямым ответом 5-нм камням AMD.

Действительно, платформа AM5 и флагманский чипсет X670 для процессоров под кодовым названием Raphael появится во 2 квартале 2022 года. Не факт, что массовые продажи начнутся в это же время, но исключать этого нельзя. Скорее всего AMD пока и сама не знает точных сроков. Здесь всё зависит от Apple. Дело в том, что сегодня яблочная компания – это основной партнёр и покупатель чипов у тайваньской TSMC. Чем быстрее Apple освободит 5-нм техпроцесс, тем раньше AMD получит возможность начать массовое производство своих 5-нм процессоров Ryzen 6000. В данном случае стоит указать на очевидное противоречие. Дело в том, что долгое время инсайдеры уверяли, что платформа AM5 появится только в 4 квартале 2022 года. Это подтверждалось ещё и тем, что именно в 3 квартале состоится презентация новых iPhone 13 на новом 4-нм или 3-нм техпроцессе.