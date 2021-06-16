Videocardz раскрыл сроки появления процессоров Intel Alder Lake, Intel Raptor Lake и AMD Raphael
Известно, что в 2021 году Intel начнёт массовую продажу своего первого настольного 10-го процессора. Точных дат до сих пор нет, а действительно достоверная и заслуживающая внимания информация поступает в час по чайной ложке. Этого явно недостаточно, чтобы составить впечатление о сроках, поэтому до текущего моменты мы пребывали в неведении. Не стоит забывать, что в 2022 году начнутся продажи процессоров следующего поколения на платформе AMD AM5. Обе знаменуют переход на новую оперативную память стандарта DDR5, а также множество улучшений. Сегодня у нас свежая информация от ресурса Videocardz.
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Первым делом поговорим о появлении Alder Lake. Согласно утечке, чипсеты серии 600 будут доступны в 4 квартале 2021 года, а значит именно на этот срок стоит ждать появления самих процессоров. Данные могут показаться оптимистичными, вот только вместо всей линейки мы получим только флагманский Z690. Сообщается, что бюджетные B660 и H610 прибудут в 1 квартале 2022 года. Это очень неожиданный ход, предполагающий, что мы можем не увидеть недорогих процессоров линеек Core i5 и Core i3 в текущем году. Возможно, это не так, но было бы логичным предположить, что покупатели камней за 150 долларов не захотят брать материнскую плату за 400.
Несмотря на то, что Alder Lake должно принести настоящую революцию, уже на подходе следующее поколение под названием Raptor Lake. Они получат всё тот же 10-нм техпроцесс с более гибким походом к распределению ядер. Согласно новой утечке ждать чипсета 700-й серии с флагманским Z790 можно в 3 квартале 2022 года. Если судить по тому, как спешит Intel, то можно сделать вывод, что последние должны стать прямым ответом 5-нм камням AMD.
Действительно, платформа AM5 и флагманский чипсет X670 для процессоров под кодовым названием Raphael появится во 2 квартале 2022 года. Не факт, что массовые продажи начнутся в это же время, но исключать этого нельзя. Скорее всего AMD пока и сама не знает точных сроков. Здесь всё зависит от Apple. Дело в том, что сегодня яблочная компания – это основной партнёр и покупатель чипов у тайваньской TSMC. Чем быстрее Apple освободит 5-нм техпроцесс, тем раньше AMD получит возможность начать массовое производство своих 5-нм процессоров Ryzen 6000. В данном случае стоит указать на очевидное противоречие. Дело в том, что долгое время инсайдеры уверяли, что платформа AM5 появится только в 4 квартале 2022 года. Это подтверждалось ещё и тем, что именно в 3 квартале состоится презентация новых iPhone 13 на новом 4-нм или 3-нм техпроцессе.
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