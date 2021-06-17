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Уже который день мы фиксируем возвращение видеокарт NVIDIA в российские магазины. Скидки действуют как для самых дорогих GeForce RTX 3090, так и для новых GeForce RTX 3070 Ti. Немалый интерес к продукции проявляют майнеры, которые могут неплохо сэкономить, ведь ещё недавно видеокарты были доступны на 50 000 дороже. Эксперты отмечают, что причина больших скидок в нестабильности Эфириума, ведь монету бросает из стороны в сторону, словно утлую лодку посреди бушующего океана.

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Несмотря на всё это видеокарты остаются недоступны для большинства пользователей, ведь GeForce RTX 3070 Ti за 132 тысячи – это явно не то, что может себе позволить обычный геймер. К счастью, на рынке есть и менее дорогие модели. Давайте их изучим. Наиболее бюджетной геймерской карточкой является GeForce GTX 1660. Модель, производства Palit не может похвастать рекордным тактовыми частотами, но вполне способна обеспечить стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 1080р в большинстве современных игр. Карта стоит 48 990 рублей, что на 10 000 меньше ценников начала июня (на 15%). В качестве альтернативы можно остановиться на модели от GIGABYTE. Она почти идентична предыдущей, вплоть до тактовых частот, но имеет немного другой дизайн.

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Если по каким-либо причинам вас не устраивает одна из предыдущих видеокарт, то можно присмотреться к более скоростной GeForce GTX 1660 Super. Она может похвастать видеопамятью стандарта GDDR6, что обеспечивает её более высокой пропускной способностью. Как обычно, наиболее бюджетный вариант выпущен инженерами Palit, но это не значит, что она хуже других. В плюсы данный модели можно записать эффективную систему охлаждения, и скидку в размере 5000 рублей. В итоге видеокарта стоит 64 990 рублей, что является самой дешёвой ценой в магазине Ситилинк.

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Если вы способны докинуть ещё несколько тысяч рублей, то лучше остановиться на GeForce GTX 1660 Super производства Asus. Она получила заводской разгон до 1860 МГц, а значит даст вам несколько fps даже в самых сложных играх. А что ещё нужно геймерам? Отметим, что все четыре видеокарты потребуют блок питания минимум на 450 Вт. В последнее время многие обзаводятся куда более мощными системами, но тем, кто сидит на старых системных блоках, стоит задуматься, ведь старый китайский блок питания может не вытянуть подобные карточки.