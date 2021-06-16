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Несмотря на оптимистичные настроения начала недели, Эфириум так и не смог преодолеть планку в 2600 долларов, а сегодня торгуется на отметке 2440 долларов. Мало того, перед нами нисходящая тенденция, начавшаяся ещё утром и не сулящая криптовалюте ничего хорошего. В данном случае неясно, что не позволяет рынку подняться. Возможно, дело в сложном положении китайских майнеров, которые уже вторую неделю подвергаются гонениям властей. А может быть инвесторы пока просто не готовы доверять активу, который за короткий срок может вырасти до 4000, а после сорваться до 2200, зависнув на этой отметке почти на месяц.

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В любом случае нам с вами это только на руку, ведь в последние дни мы наблюдаем настоящую волну скидок в Ситилинк. Сегодня мы бы хотели остановиться на нескольких видеокартах, которые будут интересны как майнерам, так и геймерам. Заранее предупреждаем, цены всё ещё высокие, а слабонервным лучше купить процессор с интегрированной графикой. В данном случае мы просто констатируем, что выбора у геймеров нет, ведь пока никто не предлагает скоростную GeForce RTX 3080 за 70 тысяч рублей.

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Начнём с GeForce RTX 3070 Ti. Наиболее доступная модель производства Palit стоит 132 тысячи рублей и предлагает погрузиться в мир 4К уже сегодня. В данном случае нет никакого дополнительного буста, жидкого охлаждения или других изысков. Просто хорошая видеокарта, которая будет служить своему владельцу много лет, оставаясь актуальной как минимум 3 года. В продаже также доступен более инверсный вариант GeForce RTX 3070 Ti производства MSI. Он получил небольшой заводской разгон до 1875 МГц и более эффективную систему охлаждения. Здесь вас ждёт не только переплата за скорость в размере 8 тысяч, но и необходимость покупки более мощного блока питания. Если, модель от Palit довольствуется 700 Вт, то MSI потребует немалых 850 Вт.

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Поскольку выше были два предложения для геймеров, мы не можем забывать о майнерах. Возможно, кто-то из них решит воспользоваться снижением цены на GeForce RTX 3070. Надеемся, что эти ребята знают, что модель с приставкой «Ti» имеет сниженный хешрейт, а значит не подходит для создания фермы. Самый бюджетный вариант представлен видеокартой производства Palit. Цена игрушки для майнеров составила 140 990 рублей, а скидка доходит до 55 000. Как вариант можно взять карточку производства MSI. Она всего на тысячу дороже и предлагает небольшой буст. Есть мнение, что видеокарты Palit лучше в ферму не ставить. Мы категорически с этим несогласны, но решать вам.