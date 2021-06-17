Видеокарты серии GeForce RTX 3000 с блокировкой от майнинга выйдут не раньше июля – Videocardz
Как правило, крупные производители предпочитают не афишировать проблемы и задержки, которые встали на пути ранее озвученных планов. Они делают вид, что вообще ничего не случилось, замалчивая реальные сроки, что только повышает градус напряжения. В качестве яркого примера можно привести серию видеокарт Lite Hash Rate, известную нашим читателям как LHR. NVIDIA озвучила решение заменить почти всю линейку GeForce RTX 3000, выпустив их с функцией блокировки хешрейта. Это должно было оказать позитивное влияние на цены, а также увеличить количество доступных моделей, поскольку ни одна из подобных видеокарт не будет интересна майнерам.
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Поскольку сама NVIDIA говорила о выходе подобных видеокарт во 2 квартале, многие подумали, что это будет май, ну или хотя бы начало июня. Как оказалось, всё куда драматичнее, ведь один из производителей озвучил точные сроки, пояснив задержки сложностями с доступностью графических чипов. Информация пришла от японской ELSA. Это не самая большая компания в мире, но на отечественном рынке она занимает немалую долю продаж. Итак, GeForce RTX 3070 появится в июле, а значит геймерам придётся ещё какое-то время смириться с высокими ценами, а у майнеров есть шанс купить её, пока доступны скидки. Очевидно, что через несколько месяцев в продаже останутся только LHR-версии, а значит выбора у шахтёров просто не будет. На июль назначен выпуск GeForce RTX 3060 с заблокированным хешрейтом, а вот GeForce RTX 3080 появится только к концу лета. Часть партии ожидается в июле, но она может быть перенесена или отложена на август.
Эксперты отпечатают, что старт продаж GeForce RTX 3070 Ti Founder Edition был омрачён недостаточным количеством подобных видеокарт. Дело в том, что даже в Великобритании её невозможно было встретить по рекомендованной цене, тогда как в других регионах стоимость превышала двух и даже трёхкратную. Представители ресурса The Verge обратились за разъяснениями напрямую к NVIDIA, но пока не получили никакого ответа. Возможно, поставки эталонных моделей изначально были низкими. Причины такого решения неясны, но они ощутимо ударили по кошелькам обычных геймеров, которые ожидали появления в магазинах референсных GeForce RTX 3070 Ti. В данном случае нужно учитывать, что у NVIDIA было несколько месяцев, чтобы наладить достаточный выпуск таких видеокарт.
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