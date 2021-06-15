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В последнее время дела на рынке криптовалют шли из рук вон плохо. Биткоин торговался на отметке 34-36 тысяч долларов не желая подниматься выше. Эфириум постоянно падал до 2300 долларов, что привело к масштабному кризису. И вот, когда инвесторы уже перестали верить в светлое будущее цифровых денег, на горизонте показался Илон Маск. По сути, он вообще ничего не сказал. Миллиардер ограничился заявлением, что может рассмотреть продажу автомобилей Tesla за Биткоины в случае, если доля чистой энергии в добыче криптовалюты превысит 50%. Очевидно, что никто не будет проверять факт вклада грязного электричества в экосистему, а значит подобные заявления вообще не имеют никакой силы. Только не для крипторынка.

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Сегодня Биткоин торгуется на отметке 40 000 долларов, а Эфириум приближается к 2600. Очевидно, что это не могло не сказаться на доходах майнеров, которые ощутимо выросли за последние дни. Давайте посчитаем все за и против, поскольку реальные цифры могут быть не такими, как кажется со стороны. Итак, цена видеокарты GeForce RTX 3080 в Ситилинк стартует с 220 тысяч рублей. При этом полная фермы из восьми таких графических чипов способна зарабатывать 49.09 доллара в сутки или 1472 доллара в месяц. В пересчёте на одну видеокарту выходит 184 доллара в месяц или 13 200 рублей. Несложно подсчитать, что отбить новенькую GeForce RTX 3080 можно за 16 месяцев. Учтите, что это магазинный вариант, а ведь многие майнеры имеют доступ к прямым поставкам, где товары в 2 раза дешевле, а значит вернут свои вложения можно за 8 месяцев и меньше.

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Вполне возможно, что даже это вам может показаться слишком большим сроком, вот только нужно учитывать, что подсчёты основаны на статичных показателях, тогда как мы уже сейчас видим рост интереса инвесторов к Эфириуму. Растёт и количество майнеров, которые возвращаются к своим фермам. Все эти переменные толкают криптовалюту вверх. Нельзя не упомянуть, что ещё неделю назад эффективность добычи находилась на сверхнизком уровне, а доходность била антирекорды.

Отметим, что рост стоимости Эфира может привести к неприятным сюрпризам для геймеров, которые планировали потратить пару сотен тысяч рублей на новенькую видеокарту. Возможно, уже через пару дней мы будем вспоминать 220 тысяч за GeForce RTX 3080, как одну из самых низкий цен в 2021 году.