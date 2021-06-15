Redmi Note 7, Mi 8 и другие 12 смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат MIUI 12.5
За последние годы Xiaomi выросла до неимоверны размеров. Ожидается, что по итогам второго квартала китайская компания обойдёт Apple на мировом рынке и станет второй по количеству поставок. Сравнивать заработки первой и второй глупо, ведь любителей яблочной продукции принуждают платить за каждую мелочь, а в последнее время даже не кладут в комплект зарядное. Скорее всего, руководство Apple полагает, что продаёт одноразовую продукцию, а после полной разрядки пользователи должны идти за новым телефоном. Как бы там ни было, Xiaomi становится всё популярнее.
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Немалая часть успеха китайской компании основана на выверенной стратегии производства смартфонов. Xiaomi заполнила все ценовые ниши, от бюджетных до 100 долларов, до флагманов с самой лучшей на рынке камерой и эксклюзивными материалами. Попытки не отстать от конкурентов приводят ко всё разрастающейся линейке, которая с каждым годом прибавляет по 40 новых наименований. Будет логичным предположить, что поддерживать такое количество девайсов в актуальном положении сложно. Что же сегодня у нас очень тревожные данные.
Несколько дней назад мы выкладывали список из 49 аппаратов Xiaomi, которые уже получили стабильную бета-версию MIUI 12.5. Фактически – это все телефоны, которые претендует на получение новой прошивки. Как оказалось, в перечне нет множества аппаратов, о которых нам раньше говорили инсайдеры, и которые завершили жизненный цикл. Давайте перечислим наиболее известные, поскольку в реальности таковых куда больше.
- Redmi Note 7S
- Redmi 9 Pro
- Mi 8 Pro
- Mi 8
- Redmi 9А
- Mi Mix 2S
- Mi Mix 3
- Redmi 9С
- Redmi 9
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 8 Explorer Edition
Отметим, что в некоторых утечках все они фигурируют в качестве претендентов на получение MIUI 12.5, вот только стадия тестирования подходит к концу, а ни один из них не получил даже первой бета-версии. Серия Mi 8 может оказаться просто слишком старой, поскольку вышла в 2018 году. Redmi девятой серии – это бюджетный сегмент, которым можно пожертвовать. Mi Mix 3 и Mi Mix 2S – выпущены в 2018 году, а значит на руках таких телефонов почти не осталось. Ну а за серию Redmi Note 7, хоть и обидно, но их время прошло, поскольку на рынке уже присутствуют новые герои, которые куда важнее старых середняков начала 2019 года.
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