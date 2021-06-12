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Пока большинство смартфонов Xiaomi только ожидают выхода MIUI 12.5, инсайдеры активно тестируют функции новой прошивки. Поскольку китайская компания не торопится выпускать релизную версию, всё это доступно горстке энтузиастов. Что любопытно, Xiaomi никому из них не платит, а все эксперименты ребята проводят на свой страх и риск. Поскольку они первыми получают все нововведения, многие из них готовы подвергать свой аппарат опасности окирпичивания.

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Сегодня у нас есть уникальный шанс присоединиться к закрытому сообществу, поскольку 10 июня Xiaomi выпустила самый настоящий мегапак. Отметим, что временами мы выкладываем похожие прошивки, но они выходят для 30-40 смартфонов, в то время как сегодня у нас 49. Фактически – это все заявленные аппараты, которые этим летом получат финальную MIUI 12.5 по воздуху. Все они получили новую версию ОС Android 11 и могут быть установлены без особой опаски.

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Дело в том, что перед нами финальная стабильная бета-версия. Не пугайтесь, ведь это только так страшно звучит, а на самом деле именно на ней основана релизная китайская прошивка, которая сейчас доступна в Поднебесной. Её распространяют по воздуху, ну а следом на очереди владельцы телефонов Xiaomi в Европе и других регионах.

Все 49 прошивок доступны для скачивания. Обязательно перечитайте инструкцию по ссылке. Она отображается в случае, если вы кликните на название смартфона. Как обычно, мы рекомендуем вам подождать пару месяцев, если вы не уверены в своих силах. Любителям новых прошивок и энтузиастам обязательно для прочтения.

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