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Когда пресса пишет о криптовалютах, создаётся ощущение, что в мире существует только два токена: великий и могучий Биткоин и претендент на королевское кресло – Эфириум. Иногда в прессе проскакивает информация о Догикоине, но чаще всего только по случаю какого-либо очередного поста от Илона Маска. Тем не менее существуют и другие криптовалюты, многие из которых не только активно торгуются на биржах, но и добываются сообществом майнеров. Сегодня мы предлагаем нашим читателям выяснить, есть ли вообще смысл фармить столь непопулярные криптовалюты.

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Давайте начнём с GeForce RTX 3060 Ti. Как видите, ферма из восьми таких видеокарт приносит своему владельцу 31.67 доллара, если он добывает Эфир; 19.85 долларов, если шахтёр копает Ethereum Classic (ETC); 15.88 доллара, в случае майнинга Conflux Network (CFX). Стоит поманить, что два указанные криптовалюты входят в число наиболее популярных, а значит здесь очутились не зря. Учтите, что растраты на электричество и покупку этой самой видеокарты будут неизменны, а значит выбирая вместо Эфира другую монету, вы теряете как минимум 12 долларов в сутки на ферму или 360 долларов в месяц. Но это в сравнении с ETC, поскольку для CFX цифры ещё более удручающие.

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Продолжим с GeForce RTX 3080. Ферма на 8 видеокарт генерирует 48.39 в сутки на Эфире; 29.72 - Ethereum Classic (ETC) и 27.22 в Conflux Network (CFX). И вот здесь потере ещё ощутимее. В сутки вы недополучите 18.67 доллара на ETC и 21.17 на CFX, ну а в месяц ваш бюджет просядет на немалые 560 или 630 долларов соответственно. Впечатляющие цифры. В чём же тогда дело, зачем майнеры занимаются активной добычей альткоинов, если есть старый добрый Эфириум?

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На самом деле всё очень просто: фермеры надеются на рост стоимости альтернативных криптовалют. Им кажется, что Ethereum Classic вполне может стать дороже в несколько раз на пустом месте, что автоматически приведёт к повышению эффективности майнинга. Точно такая же ситуация и с Conflux Network, но только здесь многие ждут ещё более внушительного роста. Отметим, что пока добыча альткоинов кажется невыгодной, но это не окончательно, ведь рынок уже преподносил нам множество сюрпризов. Тем не менее, если вы не хотите полагаться на веру, и вам нужны твёрдые основания, лучше добывать Эфир. Во всех остальных случаях – лучше выбрать Conflux Network. Он не только обладает более высоким потенциалом (можете подорожать), но и не пострадал от антимайнерской блокировки, а значит отлично добывается на GeForce RTX 3070/3080 Ti.