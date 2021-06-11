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Chia Coin превращается в большую переспевшую тыкву. На фоне падения основных криптовалют и неопределённости на рынке слабые токены продолжают дешеветь. Почитать о бесперспективности вложения денег в добычу Chia Coin можно в нашем материале. Специально для вашего удобства мы провели средние подсчёты, которые доказывают, что даже инвестиции в 1 миллионе не дают вам никаких шансов на получение реального дохода. К сожалению, не все майнеры хотят читать, ведь многим просто достаточно верить в чудо, ну а деньги дают родители, которые надеются, что их чадо, наконец, займётся делом, а не просиживанием у компьютера.

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Поскольку майнинг Chia Coin становится неэффективным, мы видим возвращение жёстких дисков в магазины РФ. Что приятно, цены становятся на места, в чём мы сегодня убедимся. Начнём с WD Blue WD60EZAZ. Это накопитель на 6 Тб, который явно маловат для создания фермы, но шахтёры покупали и меньше, поскольку считали вложения оправданными. Сегодня он стоит 20 990, а ещё недавно продавался за 34 990 рублей. Скидка в 14 тысяч – это вполне неплохо. WD Purple WD40PURZ подойдёт для создания домашнего архива. Он имеет объём в 4 Тб, а значит в ближайшее время не станет добычей фермеров. Сегодня его стоимость упала до 13 490 рублей, в то время как ещё вчера он стоит 22 990. Выгода не двукратная, но тоже приятно.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Toshiba -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

WD Red WD60EFAX – всё те же 6 Тб, но чуть дороже. Перед вами не самый быстрый жёсткий диск, но его цена упала почти в 2 раза, а значит самое время задуматься о покупке ёмкого домашнего хранилища для видео.

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Если вам недостаточно 6 Тб, то можно обратить внимание на TOSHIBA Enterprise. Это быстрый современный накопитель ёмкостью 14 Тб. Он обладает невероятной выносливостью в 2.5 миллиона часов и годится даже для создания майнинговой фермы.

WD Purple WD102PURZ – идеальный кандидат на любой вкус. Здесь вам и цена 49 990 рублей, и скидка в районе 15 тысяч, и 1.5 миллиона часов наработки на отказ. Данная модель обладает недюжинной ёмкостью в 10 Тб, а значит может вместить даже самый большой архив домашних фотографий и видео за долгие годы.

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Как видите, скидки есть, жёсткие диски приехали в большой партии. Что любопытно, пока мы составляли список, из продажи пропало несколько моделей. Будем надеяться, что это были обычные пользователи, ведь если майнеры снова решат скупать жёсткие диски, то вскоре они закончатся, а цены опять поползут вверх.