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Майнинг Chia Coin теряет привлекательность, что уже привело к снижению цен на жёсткие диски в РФ

Цены на жёсткие диски упали почти в 2 раза на фоне снижения цен на Chia Coin
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-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
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Chia Coin превращается в большую переспевшую тыкву. На фоне падения основных криптовалют и неопределённости на рынке слабые токены продолжают дешеветь. Почитать о бесперспективности вложения денег в добычу Chia Coin можно в нашем материале. Специально для вашего удобства мы провели средние подсчёты, которые доказывают, что даже инвестиции в 1 миллионе не дают вам никаких шансов на получение реального дохода. К сожалению, не все майнеры хотят читать, ведь многим просто достаточно верить в чудо, ну а деньги дают родители, которые надеются, что их чадо, наконец, займётся делом, а не просиживанием у компьютера.

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Поскольку майнинг Chia Coin становится неэффективным, мы видим возвращение жёстких дисков в магазины РФ. Что приятно, цены становятся на места, в чём мы сегодня убедимся. Начнём с WD Blue WD60EZAZ. Это накопитель на 6 Тб, который явно маловат для создания фермы, но шахтёры покупали и меньше, поскольку считали вложения оправданными. Сегодня он стоит 20 990, а ещё недавно продавался за 34 990 рублей. Скидка в 14 тысяч – это вполне неплохо. WD Purple WD40PURZ подойдёт для создания домашнего архива. Он имеет объём в 4 Тб, а значит в ближайшее время не станет добычей фермеров. Сегодня его стоимость упала до 13 490 рублей, в то время как ещё вчера он стоит 22 990. Выгода не двукратная, но тоже приятно.

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WD Red WD60EFAX – всё те же 6 Тб, но чуть дороже. Перед вами не самый быстрый жёсткий диск, но его цена упала почти в 2 раза, а значит самое время задуматься о покупке ёмкого домашнего хранилища для видео.

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Если вам недостаточно 6 Тб, то можно обратить внимание на TOSHIBA Enterprise. Это быстрый современный накопитель ёмкостью 14 Тб. Он обладает невероятной выносливостью в 2.5 миллиона часов и годится даже для создания майнинговой фермы.

WD Purple WD102PURZ – идеальный кандидат на любой вкус. Здесь вам и цена 49 990 рублей, и скидка в районе 15 тысяч, и 1.5 миллиона часов наработки на отказ. Данная модель обладает недюжинной ёмкостью в 10 Тб, а значит может вместить даже самый большой архив домашних фотографий и видео за долгие годы.  

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Как видите, скидки есть, жёсткие диски приехали в большой партии. Что любопытно, пока мы составляли список, из продажи пропало несколько моделей. Будем надеяться, что это были обычные пользователи, ведь если майнеры снова решат скупать жёсткие диски, то вскоре они закончатся, а цены опять поползут вверх.

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