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Сегодня мы писали о том, что три китайские биржи из мирового рейтинга Топ 10 изучают возможность полного ухода из Китая. В первую очередь рассматривается Индия, которая многим кажется тихой гаванью. Полностью исключать миграцию именно в эту страну нельзя, но есть целый ряд проблем, с которыми могут столкнуться компании. В первую очередь стоит понимать, что правительство Индии уже высказало своё негативное отношение к майнерам и может продолжить на них давить. Что же, судя по последним новостям, вскоре случится настоящий исход.

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"Весёлые" новости пришли из Поднебесной. Там абсолютно все популярные социальные сети и мессенджеры (включая Weibo и Zhihu) полностью заблокировали три крупнейших биржи: Huobi, Binance и OKEx. Пока речь идёт только о приостановке (или аннулировании) действия аккаунтов, но никто не знает, что может случиться уже завтра. Дело в том, что социальные сети могут не только заблокировать эти и другие биржи, но и запретить все сообщества, так или иначе связанные с криптовалютами. Поскольку на страже стоит «Золотой щит» или Great Firewall of China, то обычные жители Поднебесной не смогут получать какую-либо информацию на эту тему вообще из вне.

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Но и это далеко не вся информация, ведь первая половина дня выдалась насыщенной. Так, сегодня на территории Синцзяно-Уйгурского автономного округа майнинг приравняли к преступной деятельности. Всем фермерам было дано предписание остановить добычу криптовалют. Особое внимание уделено парку Чжундун. Дело в том, что там размещено несколько угольных шахт, а также электростанции, в которых углеводороды сжигают для производства энергии. Всё бы ничего, вот только в последние годы к грязному электричеству присосались майнеры. Добыча угля относительно недорогое предприятие, а энергия значительно дешевле, чем в любом другом регионе. Власти отмечают, что фермеры нанесли непоправимый ущерб экосистеме страны и Синцзяно-Уйгурскому АО.

На данный момент все майнинговые фермы на территории парка Чжундун остановлены, а вот относительно региона в целом нет никакой информации. Неясно, как власти будут бороться с остальными майнерами. Будут ли они ходить по домам, проверяя подозрительные счета за электричество, или ограничатся большими компаниями. В любом случае начало положено, а следом подтянутся и другие провинции Китая.