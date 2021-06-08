Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Может показаться, что на ранке криптовалют царит паника. Биткоин падает, за ним в пропасть летит Эфириум и многие другие альткоины. Уже никто не говорит о самостоятельности цифровых активов, а аналитики, как обычно, разделились. Кто-то ожидает роста другие полагают, что в самое ближайшее время Биткоин ждёт коррекция до 20 и менее тысяч долларов. Всё это не может не сказываться на настроениях обычных пользователей, которые держат в криптовалюте свои сбережения. Логику этих ребят понять сложно, ведь их деньги уже неоднократно сгорали. Видимо, запас доверия к новым технологиям настолько высок, что пока часть из них не потратит отложенные на пенсию средства, не успокоится.

реклама

Но это только верхушка айсберга, ведь на самом деле в стане Китов царят противоположные настроения. Как сообщается, уже много лет происходит увеличение количества адресов, на которых лежат от 100 и выше Биткоинов. В последние недели тренд стал наиболее активен, а крупная рыба скупает монетки несмотря на общий курс на снижение. По сути, только этот процесс и удерживает Биткоин от падения в пропасть, ведь таким образом Киты создают давление на рынок, который подпитывается живыми деньгами. Что любопытно, Киты не только скупают Биткоины, но и выводят их на холодные кошельки, что привело к антирекордам количества монет на биржах.

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Точно такая же ситуация и с Эфириумом. Несмотря на колебания курса с 4000 до 2000, количество крупных держателей монет от 1000 продолжает стабильно увеличиваться с октября 2020 года. Если говорить о публичных компаниях, которые не скрывают количество монет на счету, то только Purpose Bitcoin ETF владеет 19 508 Биткоинами ($640 миллионов) и 54 520 ($135 миллионов) монетами Эфира.

реклама

Эксперты полагают, что ни о каком падении цены на криптовалюту сегодня говорить не стоит. Киты просто не будут тратить миллионы долларов в неприбыльные инвестиции. Возможно, ещё какое-то время Биткоин и Эфир будут падать. Это позволит крупной рыбе купить ещё монет, а после заработать, понемногу избавляясь от активов на пиковых значения. Теоретически, это может означать только то, что сейчас сложились лучшие условия для покупки цифровых денег, но кто знает, возможно, китайские регуляторы или другие силы способны нарушить планы сильных мира сего.