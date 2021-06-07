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Сегодня регулирование криптовалют – это открытая тема для обсуждения политиков по всему миру. В некоторых странах их уже приравняли к реальным ценностям, но с налогообложением всё сложно. Проблема в том, что стоимость криптовалют постоянно меняется, а многие трейдеры осуществляют десятки транзакций, продавая и покупая цифровые активы на сотни тысяч долларов. Однако всё это не значит, что человек владеет этими самыми активами, ведь в день держатель криптовалюты может сделать десять различных операций, каждая на сумму 10 000 долларов, а к вечеру потерять всё, оставшись на руках с парой центов. С чего в таком случае брать налог? А вдруг этот самый пользователь заполняя декларацию укажет 9 неуспешных транзакций и случайно забудет десятую, которая позволила увеличить капитал в 10 раз? Все эти вопросы ставят законодателей в тупик.

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Кажется, вскоре некоторые из проблем могут переложить на плечи обычных людей, а укрыть транзакции будет не так уж и легко. На самом деле пока государство не может проникнуть в процесс покупки и продажи монет. По крайней мере крупные биржи находятся за пределами РФ, а значит никто не будет с нами делится закрытой информацией. Но это не значит, что отслеживать нечего. Как стало известно, уже вскоре Госдума рассмотрит любопытный закон, который откроет возможности для отслеживания всех транзакций, так или иначе связанных с криптовалютами.

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Проект закона рассмотрят 9 июня. Он предполагает новые правила для денежных средств, поступающих из других стран. Ожидается, что абсолютно все переводы с криптобирж возьмут под строгий контроль. Неясно, какие меры будут приниматься к тем, кто эти средства получает, но вам могут задать несколько неожиданных вопросов. Например, на какие средства была куплена криптовалюта. Также владельца могут попросить доказать законность перевода. Проще говоря, нужно указать историю криптовалюты, от покупки до вывода денег. Если всё это происходило в рамках криптобиржи, то есть все шансы, что вы сможете это сделать, но в случае обмена на децентрализованной площадке, всё окажется куда хуже. Вы просто не докажете, что не получили 10 000 рублей за торговлю наркотиками или другие противозаконные действия.

Эксперты отмечают, что всё это не обязательно сулит массовые проблемы. Нет пока ни сумм, которые будут вызывать подозрения, ни механизмов контроля. Но тот факт, что при переводе 1 миллиона рублей вам придётся рассказать о его происхождении, уже не вызываем сомнений. Закон может вступить в силу уже 1 октября 2021 года.