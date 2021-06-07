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Ещё несколько месяцев назад по сети ходили упрямые слухи, согласно которым Rockstar планирует анонсировать новую Grand Theft Auto VI в 2021 году. Ясно, что анонс – это далеко не релиз, но даже этого фанатам легендарной серии было бы достаточно для создания ещё нескольких десятков теорий и сюжетных перипетий. В подтверждение можно привести опыт BioWare. Студия анонсировала Dragon Age 4 ещё в 2020 году, продолжая радовать фанатов различными артами и слухами. Судя по всему, выход GTA VI настолько далёк, что говорить о сроках первого анонса слишком рано.

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Одним из подтверждений того, что мы ничего не знаем о разработке GTA VI, является тот факт, что слухи об игре слишком уж неправдоподобны и даже курьёзны. Кто-то рассказывает о гигантской карте, о появлении афро-американской девушки в образе главного героя (как будто чернокожий герой для серии в новинку). В сети упоминаются временные параллели и флешбэки, а в итоге всё свелось к тому, что в онлайне геймерам будут платить криптовалютой за достижения. Очевидно, что авторы слухов просто следуют общественным трендам, пытаясь привлечь внимание к своим аккаунтам за счёт откровенной липы.

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Сегодня у нас никакой жёлтой прессы. Итак, Rockstar объявила, что глубоко переработанный ремастер GTA V появится 11 ноября. Будет логичным предположить, что продажи должны выйти на максимальную отметку ко Дню Благодарения В США. Кстати, в это же время состоится празднование 20-летия серии. Покупателям и преданным фанатам обещают много подарков. Также сообщается, что новая версия будет доступна только владельцам игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Неясно, когда выйдет такая для РК, но в данном случае нас интересует судьба GTA VI.

Есть мнение, что следующая игра может находиться на ранних стадиях разработки, а сегодня авторам просто нечего сказать. Долгожданный анонс на E3 2021 не состоится, ведь все силы Rockstar брошены именно на ремастер. Скорее всего, уже после того, как улучшенная версия игры отправится на прилавки, боссы студии отправят команду решать проблемы GTA VI. Отметим, что это всего лишь мнение некоторых инсайдеров, однако оно слишком уж похоже на правду. Будем надеяться, что после выхода ремастера GTA V у Rockstar на примете больше нет крупных проектов, иначе анонса GTA VI придётся ждать до 2030 года.