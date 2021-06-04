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Выход MIUI 12.5 для нескольких десятков актуальных смартфонов Xiaomi всё ближе. Согласно официальной информации, это случится к концу июня. За последнее время прошивку получили несколько флагманов 2020 и 2021 года, но впереди ещё финальный этап тестирования. Ожидается, что обновиться смогут более сорока аппаратов, но точного числа никто не знает. Дело в том, что китайская компания ещё не назвала список телефонов, которые входят в рассылку для третьей волны. Это значит, что пока можно оперировать исключительно инсайдерскими сборками, которые регулярно выходят для китайских версий смартфонов.

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Одновременно с MIUI 12.5 идёт рассылка и тестирование операционной системы Android 11. Многие телефоны получают прошивку на базе новой ОС, а некоторые только операционку, основанную на старой MIUI 12. Поскольку какое-то время ещё будет проходить тестировании китайской и глобальной ОС, сегодня мы можем констатировать, что владельцы 52 смартфонов могут скачать стабильную Android 11. Получить к ней доступ можно по ссылке. Ищите таблицу с названиями телефонов и ссылками на профильные темы по каждому конкретному девайсу.

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К сожалению, российских версий практически нет. В лучшем случае вас ждёт либо глобальная, либо европейская, а в некоторых случая и китайская. Если вы просто хотите изучить возможности новой ОС, то это не принципиально, ведь в каждой из них присутствует английский язык, а в некоторых добавлена функция многоязычности. Отметим, что Android 11 выходила в разные сроки. Так, для некоторых аппаратов она выпущена совсем недавно, в то время как другие получили её ещё месяц назад. Называть точных сроков релиза по воздуху инсайдеры пока не готовы.

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