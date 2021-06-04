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Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и 52 других смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11

Изучаем наиболее полный список смартфонов Xiaomi, получивших стабильную ОС Android 11
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Выход MIUI 12.5 для нескольких десятков актуальных смартфонов Xiaomi всё ближе. Согласно официальной информации, это случится к концу июня. За последнее время прошивку получили несколько флагманов 2020 и 2021 года, но впереди ещё финальный этап тестирования. Ожидается, что обновиться смогут более сорока аппаратов, но точного числа никто не знает. Дело в том, что китайская компания ещё не назвала список телефонов, которые входят в рассылку для третьей волны. Это значит, что пока можно оперировать исключительно инсайдерскими сборками, которые регулярно выходят для китайских версий смартфонов.

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Одновременно с MIUI 12.5 идёт рассылка и тестирование операционной системы Android 11. Многие телефоны получают прошивку на базе новой ОС, а некоторые только операционку, основанную на старой MIUI 12. Поскольку какое-то время ещё будет проходить тестировании китайской и глобальной ОС, сегодня мы можем констатировать, что владельцы 52 смартфонов могут скачать стабильную Android 11. Получить к ней доступ можно по ссылке. Ищите таблицу с названиями телефонов и ссылками на профильные темы по каждому конкретному девайсу.

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К сожалению, российских версий практически нет. В лучшем случае вас ждёт либо глобальная, либо европейская, а в некоторых случая и китайская. Если вы просто хотите изучить возможности новой ОС, то это не принципиально, ведь в каждой из них присутствует английский язык, а в некоторых добавлена функция многоязычности. Отметим, что Android 11 выходила в разные сроки. Так, для некоторых аппаратов она выпущена совсем недавно, в то время как другие получили её ещё месяц назад. Называть точных сроков релиза по воздуху инсайдеры пока не готовы. 

  1. Redmi 9A
  2. Redmi Note 9T
  3. Redmi Note 9 5G
  4. Redmi 9
  5. Mi 10
  6. Mi 9 Pro 5G
  7. Poco X2
  8. Blackshark 3 Pro
  9. Redmi K20 Pro
  10. Mi 10T
  11. Mi 10i
  12. Mi 9T
  13. Blackshark 2 Pro
  14. Redmi Note 9 4G
  15. Redmi K30 Ultra
  16. Redmi K30 5G
  17. Redmi K20
  18. Redmi Note 9S
  19. Poco X3 NFC
  20. Redmi Note 8
  21. Redmi 10X 4G
  22. Redmi Note 8 Pro
  23. Blackshark 3S
  24. Mi Note 10 Lite
  25. Redmi 10X 5G
  26. Redmi K30S Ultra
  27. Redmi 10X Pro
  28. Blackshark 3
  29. Mi 10 Pro
  30. Redmi Note 9 Pro 5G
  31. Blackshark 2
  32. Redmi K30 Pro
  33. Mi 10 Lite
  34. Mi CC9 Pro
  35. Redmi K30i 5G
  36. Mi CC9 Meitu Edition
  37. Redmi Note 9 Power
  38. Mi 10 Ultra
  39. Mi 9 & Mi 9 Pro
  40. Mi 9 SE
  41. Mi 10T Pro
  42. Redmi Note 9 Pro
  43. Mi Note 10
  44. Mi 9 Lite
  45. Mi 10T Lite 5G
  46. Redmi K30
  47. Poco F2 Pro
  48. Mi Note 10 Pro
  49. Mi A3
  50. Mi CC9
  51. Redmi Note 9
  52. Redmi K30 Pro Zoom
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