Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и 52 других смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
Выход MIUI 12.5 для нескольких десятков актуальных смартфонов Xiaomi всё ближе. Согласно официальной информации, это случится к концу июня. За последнее время прошивку получили несколько флагманов 2020 и 2021 года, но впереди ещё финальный этап тестирования. Ожидается, что обновиться смогут более сорока аппаратов, но точного числа никто не знает. Дело в том, что китайская компания ещё не назвала список телефонов, которые входят в рассылку для третьей волны. Это значит, что пока можно оперировать исключительно инсайдерскими сборками, которые регулярно выходят для китайских версий смартфонов.
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Одновременно с MIUI 12.5 идёт рассылка и тестирование операционной системы Android 11. Многие телефоны получают прошивку на базе новой ОС, а некоторые только операционку, основанную на старой MIUI 12. Поскольку какое-то время ещё будет проходить тестировании китайской и глобальной ОС, сегодня мы можем констатировать, что владельцы 52 смартфонов могут скачать стабильную Android 11. Получить к ней доступ можно по ссылке. Ищите таблицу с названиями телефонов и ссылками на профильные темы по каждому конкретному девайсу.
К сожалению, российских версий практически нет. В лучшем случае вас ждёт либо глобальная, либо европейская, а в некоторых случая и китайская. Если вы просто хотите изучить возможности новой ОС, то это не принципиально, ведь в каждой из них присутствует английский язык, а в некоторых добавлена функция многоязычности. Отметим, что Android 11 выходила в разные сроки. Так, для некоторых аппаратов она выпущена совсем недавно, в то время как другие получили её ещё месяц назад. Называть точных сроков релиза по воздуху инсайдеры пока не готовы.
- Redmi 9A
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 5G
- Redmi 9
- Mi 10
- Mi 9 Pro 5G
- Poco X2
- Blackshark 3 Pro
- Redmi K20 Pro
- Mi 10T
- Mi 10i
- Mi 9T
- Blackshark 2 Pro
- Redmi Note 9 4G
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 5G
- Redmi K20
- Redmi Note 9S
- Poco X3 NFC
- Redmi Note 8
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 8 Pro
- Blackshark 3S
- Mi Note 10 Lite
- Redmi 10X 5G
- Redmi K30S Ultra
- Redmi 10X Pro
- Blackshark 3
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Blackshark 2
- Redmi K30 Pro
- Mi 10 Lite
- Mi CC9 Pro
- Redmi K30i 5G
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 9 Power
- Mi 10 Ultra
- Mi 9 & Mi 9 Pro
- Mi 9 SE
- Mi 10T Pro
- Redmi Note 9 Pro
- Mi Note 10
- Mi 9 Lite
- Mi 10T Lite 5G
- Redmi K30
- Poco F2 Pro
- Mi Note 10 Pro
- Mi A3
- Mi CC9
- Redmi Note 9
- Redmi K30 Pro Zoom
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