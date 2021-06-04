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Сегодня лидерами полупроводниковой отрасли являются TSMC и Samsung. Обе компании способны выпускать чипы на основе 5-нм техпроцесса. Мало того, обе вкладывают десятки миллиардов долларов модернизацию, что позволит перейти на 3-нм нормы уже в 2022 году. Стоит учитывать, что это будет не экспериментальный подход, а массовый выпуск процессоров для Apple, которая обычно закупает продукцию десятками миллионов единиц. На этом фоне Intel может показаться ленивым разжиревшим котом, который греется в лучах собственной славы и никуда не торопиться. Однако это далеко не так, ведь уже в 2021 году состоится выпуск настольных процессоров на 10-нм техпроцессе, а далее нас ожидает резкое сокращение технологического отставания между лидерами и Intel.

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Итак, уже сегодня Intel уверяет, что завершила один из ключевых этапов разработки 7-нм процессоров, получивших название Meteor Lake. В данном случае мы знаем, что они заявлены на 2023 год, а значит отставание между ключевыми игроками сохранится. На самом деле мы уже видели любопытную информацию о реальной плотности транзисторов в процессорах TSMC и Intel. Для сравнения, 7-нм чип Intel имеет плотность 250 миллионов транзисторов на мм2. Так вот, у ребят из TSMC – это скромные 91 миллион транзисторов на 1 мм2. Ясно, что 7-нм у тайванцев уже пройдённый этап, ведь в 2023 году они начнут предлагать улучшенный 3-нм техпроцесс с 290 миллионами транзисторов, но это всего лишь немногим больше, чем будет у Intel на тот момент.

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Согласно последним слухам, Intel не просто настроена вернуть себе полупроводниковую корону, но и сделать это в ближайшие пять лет. Так, сегодня в прессу попали ожидаемые показатели для 5-нм техпроцесса Intel. Сообщается, что он достигнет невероятных 400 миллионов на 1 мм2, что почти в 3 раза лучше, чем предлагает TSMC на своих 5-нм. Точных сроков выхода подобных камушков производства Intel нет, но их ожидают к 2025 году. На тот момент в арсенале TSMC окажется 2-нм техпроцесс неизвестной плотности, но, с высокой долей вероятности, он не будет даже близко равен 400 миллионам транзисторов на 1 мм2.

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Стоит помнить, что после перехода на 2-нм TSMC столкнётся с невозможностью масштабирования чипов из-за физических ограничений кремния. А вот у Intel останется ещё несколько непокорённых вершин. Возможно, именно расклад сил во вторую пятилетку 20-х годов определит победителя, а пока мы даже не знаем на что способны 10-нм от Intel, поэтому будем подходить к подобным инсайдам с некоторой долей сомнения.