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Одним из главных критериев, позволяющих оценить качество полупроводниковой продукции, считается плотность транзисторов, которую удаётся разместить на 1 мм2. Стороннему наблюдателю цифры могут показаться непонятны, но стоит только внимательно присмотреться, и всё встанет на свои места. Сегодня у нас есть любопытная информация, позволяющая оценить эффективность производственных линий TSMC и Intel.

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Итак, долгое время Intel лидировала, а процесс освоения новых технологических норм шёл так хорошо, что мы даже не заметили, как тайваньская TSMC оказалась впереди. В данном случае нас интересуют голые факты: уже в 2014 году Intel позволила себе выпускать массовый продукт согласно 14-нм техпроцессу. Спустя семь лет рынок вот-вот получит 11-е поколение процессоров на тех же 14 нанометрах. Кажется, что производитель безнадёжно отстал. Давайте изучим таблицу ниже, прежде чем делать выводы.

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Изображение выше, это несостоявшийся переход на 7-нм в 2021 году. Уже в конце текущего года мы увидим массовый переход Intel на 10-нм нормы с плотностью транзисторов 101 миллиона на мм2. На секундочку, это на 10% лучше того, что сегодня использует в своих чипах AMD, а значит производители сравняются несмотря на различия в технологиях. Увы, но в то же время красные перейдут на 5-нм, которые окажутся ощутимо эффективнее, достигая 171 миллиона на мм2. Здесь проигрыш красных очевиден, и наверстать разрыв будет невозможно несколько лет.

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Предположительно, в 2023 мы увидим 7-нм техпроцесс от Intel. Новая команда заверяет инвесторов, что приложит все усилия для реализации озвученных планов. На вторую половину 2022 года у TSMC запланирован переход на массовый выпуск чипов по 3-нм техпроцессу. Клиентом станет Apple, а значит всем остальным достанется незначительная часть мощностей. О планах AMD на эти сроки известно мало, но, если Intel сумеет приступить к отгрузке чипов одного из следующих поколения на основе 7-нм в 2023 году, компания сможет догнать конкурента за счёт высокой эффективности собственных технологий. Для сравнения, 3-нм от TSMC – это лишь немногим эффективнее 7-нм от Intel.