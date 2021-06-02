Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Буквально вчера в прессе появилась информация о то, что Xiaomi выпустила официальную финальную версию MIUI 12.5 для аппаратов, которые входят так называемую «вторую волну». К сожалению, данные оказались фейковыми, поскольку никаких массовых рассылок не было. Сложно сказать, кто стал инициатором подобных статей, поскольку утечки по интернету распространяются быстро. Также неясно, откуда взялась цифра в 36 телефонов, ведь на сайте китайского производителя всего 11 смартфонов. Теоретически, туда могли добавить несколько новинок, но это далеко не те 36, о которых вещают псевдоинсайдеры.

реклама

Если попытаться оценить точные сроки выхода новой прошивки MIUI 12.5, то нам опять же следует обратиться к официальным заявлениям Xiaomi. Здесь стоит понимать, что речь идёт исключительно о китайском варианте, тогда как региональные могут появиться с опозданием на недели и даже месяцы. Итак, обновление должно выйти до конца 2 квартала. Поскольку остался всего месяц, а китайцы никаких официальных комментариев на этот счёт не давали, можно предположить, что несколько десятков аппаратов получат MIUI 12.5 в ближайшие недели.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Ещё раз повторимся, речь о китайской рассылке по воздуху. Это значит, что многие наши читатели могут не увидеть MIUI 12.5 до конца лета. Специально для них у нас заготовлена большая партия самых новых прошивок, которые инсайдеры публикуют на сайте XDA. 1 июня вышло очередное обновление с исправлением ошибок. Поскольку не все поддерживаемые телефоны получают его одновременно, вашего девайса может в списке и не быть. Если вы хотите опробовать новый функции раньше остальных, переходите по ссылке. Список состоит из 42 аппаратов, а все действия вы делаете на свой страх и риск.

Mi 9 SE Redmi K40 Redmi K30S Redmi K30i 5G Redmi Note 9 5G [China] Mi 9 Lite Redmi 10X Pro Mi Note 10 Mi 10 Ultra Xiaomi Mi 11 Mi 10 Lite Zoom Redmi 10X 5G Xiaomi Mi 10T Lite Redmi Note 8 Pro Mi 9T Pro Mi 9 Pro 5G Redmi K30 5G POCO X2 Mi 10i Mi 11 Lite 5G Mi 11 Ultra Redmi Note 9 Pro 5G POCO F3 Mi 10 Redmi K20 Pro Mi 9T Redmi K30 4G Redmi K40 Pro POCO F2 Pro Mi 10 Youth Edition Mi 11X Mi CC9 Meitu Edition Mi 10T Mi CC9 Mi CC9 Pro Redmi Note 9T Redmi K20 Mi 10S Mi 10 Pro Redmi K30 Pro Mi 9 Redmi K30 Ultra