42 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 от 1 июня 2021 года
Буквально вчера в прессе появилась информация о то, что Xiaomi выпустила официальную финальную версию MIUI 12.5 для аппаратов, которые входят так называемую «вторую волну». К сожалению, данные оказались фейковыми, поскольку никаких массовых рассылок не было. Сложно сказать, кто стал инициатором подобных статей, поскольку утечки по интернету распространяются быстро. Также неясно, откуда взялась цифра в 36 телефонов, ведь на сайте китайского производителя всего 11 смартфонов. Теоретически, туда могли добавить несколько новинок, но это далеко не те 36, о которых вещают псевдоинсайдеры.
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Если попытаться оценить точные сроки выхода новой прошивки MIUI 12.5, то нам опять же следует обратиться к официальным заявлениям Xiaomi. Здесь стоит понимать, что речь идёт исключительно о китайском варианте, тогда как региональные могут появиться с опозданием на недели и даже месяцы. Итак, обновление должно выйти до конца 2 квартала. Поскольку остался всего месяц, а китайцы никаких официальных комментариев на этот счёт не давали, можно предположить, что несколько десятков аппаратов получат MIUI 12.5 в ближайшие недели.
Ещё раз повторимся, речь о китайской рассылке по воздуху. Это значит, что многие наши читатели могут не увидеть MIUI 12.5 до конца лета. Специально для них у нас заготовлена большая партия самых новых прошивок, которые инсайдеры публикуют на сайте XDA. 1 июня вышло очередное обновление с исправлением ошибок. Поскольку не все поддерживаемые телефоны получают его одновременно, вашего девайса может в списке и не быть. Если вы хотите опробовать новый функции раньше остальных, переходите по ссылке. Список состоит из 42 аппаратов, а все действия вы делаете на свой страх и риск.
- Mi 9 SE
- Redmi K40
- Redmi K30S
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 9 5G [China]
- Mi 9 Lite
- Redmi 10X Pro
- Mi Note 10
- Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 11
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi 10X 5G
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 9T Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi K30 5G
- POCO X2
- Mi 10i
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 9 Pro 5G
- POCO F3
- Mi 10
- Redmi K20 Pro
- Mi 9T
- Redmi K30 4G
- Redmi K40 Pro
- POCO F2 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 11X
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 10T
- Mi CC9
- Mi CC9 Pro
- Redmi Note 9T
- Redmi K20
- Mi 10S
- Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro
- Mi 9
- Redmi K30 Ultra
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