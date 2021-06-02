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Несколько лет назад сообщество майнеров потрясла неожиданная информация. Дело в том. Что второй по популярности токен собирался переходить на новое доказательство работы под названием Proof of Stake. Сегодня абсолютное большинство криптовалют осуществляют свою деятельность по принципу чем мощнее железо, тем больше монет. Это называется Proof of Work, а сама система отлично прижилась в сообществе фермеров. Спустя много лет после объявления планов Виталик Бутерин намекнул на проблемы, с которыми он и его единомышленники столкнулись и представил обновлённую дорожную карту.

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Сегодня Эфириум зашёл в тупик. Разработчики видели его развитие в другом направлении, но противостояние внутри команды оказалось сложным, а итогом стали длительные переговоры (подробностей на этот счёт пока нет). Учесть их интересы требовали не только держатели криптовалюты, но и пулы, которые по мановению волшебной палочки становились не нужны. По словам Виталика, изначально планировалось, что уже через год Эфириум полностью перейдёт на алгоритм Proof of Stake, но даже спустя много лет есть масса нерешённых вопросов.

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Ожидается, что криптовалюта окончательно перейдёт на новый алгоритм в 2022 году. Для понимания ситуации лучше обратиться к официальным данным. Согласно наиболее оптимистичным планам, Ethereum 2.0 может наступить уже в 2021 году. В данном случае много зависит от того, насколько позитивно сообщество примет новый хардфорк EIP-1559. Напомним, он несёт целый ряд негативных изменений для майнеров, в том числе фиксированная комиссия. Кроме того случится увеличение количества транзакций в 2 раза (до 30 в секунду).

Кстати, по мнению самого Виталика Бутерина, Эфириум пал жертвой популярности и собственных амбиций. Большие комиссии превратили криптовалюту в актив для избранных, ведь платить 60 долларов захотят только те, кто переводит десятки и сотни тысяч. Именно жажда наживы привела к тому, что Эфириум не может выступать как эффективное платёжное средство. Ясно, что переход на Proof of Stake неминуем, вот только несмотря на долговременные переговоры он проводится за спинами обычных майнеров. Вначале они потеряют возможность заработка на комиссиях, а после для них будет закрыт и майнинг. Дело в том, что все те, у кого есть 32 монеты Эфира, смогут положить их в стейк, где благодаря доказательству владения они будут увеличиваться. Почитать о схеме можно в данном материале. Что бы там не задумал Виталик, хорошо от этого будет только миллионерам, ведь судьба тех, кто владеет парочкой монет или любым другим количеством, меньше 32, до сих пор не определена.