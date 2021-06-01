Биткоин сдаёт позиции – комиссии упали в 9 раз, а количество майнеров снизилось на 27%
Для некоторых наших читателей любые негативные новости о криптовалютах – это настоящий подарок. Что же, сегодня у нас просто Новый год, поскольку есть сразу несколько тревожных моментов, которые вызывают не только опасения экспертов, но и у обычных трейдеров. Отметим, что последние ежедневно рискуют своими деньгами, в то время как первые выступают обычными предсказателями, не теряя ничего, даже своего статуса.
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Первое, о чём стоит знать: количество активных адресов, имеющих отношение к торговле Биткоином, снизилось до минимума. По сути, сегодня мы имеем такую же активность первой криптовалюты, которая наблюдалась в ноябре 2020 года. Для справки, на тот момент курс Биткоина составлял всего 15 тысяч долларов за монету. По мнению аналитиков, обычно такой показатель коррелирует с падением курса Биткоина. Значит ли это, что он будет ещё дешеветь, неясно. Вполне возможно, что криптовалюта достигла дна и дальше будет только расти.
Также сегодня наблюдается рекордное снижение размера комиссии в сети. Так, если в апреле она превышала 62 доллара, то сегодня показатель упал до 7 долларов, или в 9 раз. В последний раз такое наблюдалось 5 месяцев назад, что также не говорит ни о чём хорошем. Дело в том, что комиссии – пусть и не основной, но немалый источник дохода майнеров. В данный момент низкие комиссии не позволяют зарабатывать дополнительные деньги мелким майнерам. Здесь же можно вспомнить и о падении хешрейта. Самый низкий показатель отмечен 30 мая, когда всего за 17 дней количество мощностей упало на 27% по сравнению с данными за 13 мая. Отметим, что это напрямую связано с проблемами китайских шахтёров, а значит в данном случае проблема может только расти. Почитать о проблемах китайский фермеров можно в нашем материале.
В качестве финальной точки ещё немного негативных предсказаний. Есть мнение, что сегодня решается дальнейшая судьба Биткоина. Всё дело в цене. Если криптовалюта сможет подняться до 40 000, то ей обеспечен приток инвестиций и дальнейший рост. Но падение до 30 000 вызовет цепную реакцию держателей. Массовые попытки избавиться от криптовалюты обрушат курс ниже 20 000, ну а дальнейшие события могут развиваться по любому сценарию. Больше почитать о подобных предсказаниях можно здесь. Не ждите серьёзной аналитики, ведь сегодня даже Илон Маск не рискует рекламировать Догикоин.
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