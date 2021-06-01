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Сегодня мы уже писали об официальном анонсе новых видеокарт NVIDIA. Производитель намерен нанести мощный удар по позициям Radeon RX 6900 ХТ, поскольку новая GeForce RTX 3080 Ti окажется быстрее соперницы в большинстве сценариев. В данном случае стоит отметить, что выстрел может уйти в молоко, поскольку встретить Radeon RX 6900 ХТ в живой природе крайне сложно. Она вышла очень ограниченным тиражом, а значит новый флагман NVIDIA будет скорее конкурировать с картами собственной линейки. GeForce RTX 3070 Ti направлена на противостояние с Radeon RX 6800, но может с лёгкостью потягаться и со старшей моделью с приставкой «ХТ». Что до стоимости, то первая оценена в 1199 долларов, в то время как вторая в 599.

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Однако нас с вами в первую очередь волнуют российские цены, поскольку именно от них будут отталкиваться отечественные ритейлеры и поставщики. Итак, GeForce RTX 3080 Ti будет стоить 116 900 рублей или 1600 долларов. На минуточку, это на 400 долларов дороже официальной цены, что делает новинку откровенно дорогой. Для сравнения, GeForce RTX 3080 оценена в 63 490 рублей, а значит у нас удвоение стоимости путём простого добавления приставки «Ti». Не менее впечатляет и рублёвая цена GeForce RTX 3070 Ti. Сообщается, что она составит 57 900 рублей. Неясно, насколько новинка окажется медленнее GeForce RTX 3080, но официальная разница в цене составит всего 5500, что стирает границу между флагманами и моделью GeForce RTX 3070 Ti, которая никогда ещё не позиционировалась NVIDIA в таком дорогом диапазоне. К примеру, видеокарта GeForce RTX 2070 Super официально стоила 499 долларов, а купить кастомные версии можно было от 40 000 рублей.

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Скорее всего все эти рассуждения окажутся бесполезны, поскольку дефицит расставляет свои приоритеты. Это значит, что конечная цена может оказаться в несколько раз выше. Также есть вопросы к доступности и размеру поставки, поскольку часто именно этот показатель является определяющим. Также на цену будет влиять эффективность антимайнерской защиты. Одним словом, вопросов пока гораздо больше, чем ответов. Больше узнать о положении на рынке мы сможем уже через несколько дней, ведь продажи стартуют 3 июня. Но это касается только флагманской модели, в то время как GeForce RTX 3070 Ti появится с недельным опозданием.