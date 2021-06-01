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Сегодня NVIDIA представила две новые карты семейства Ampere. Потребность в них давно назрела, поскольку в текущем поколении оставалось слишком много дыр. На самом деле нижний сегмент продолжает пустовать, но в данном случае это можно списать на проблемы с поставками чипов. Были озвучены цены и производительность, но сегодня всё это интересно лишь отчасти, поскольку в российских магазинах новинки будут доступны как минимум в два раза дороже своей рекомендованной цены. Но это только оптимистичный прогноз. Кто в здравом уме захочет продавать GeForce RTX 3080 Ti за 2000 долларов, когда рядом лежит младшая модель за 4000?

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Перейдём к анонсу. GeForce RTX 3080 Ti поступит в магазины 3 июня. Если отталкиваться от официальных данных, то карта окажется ровно в 2 раза быстрее старушки GeForce GTX 1080 Ti. Кроме того, она обходит на 50% довольно свежую GeForce RTX 2080 Ti. Стоит отметить, что речь идёт о специфических условиях, а именно о разрешении 4К, в то время как в 1080р ситуация может оказаться иной. Что до GeForce RTX 3070 Ti, то здесь примерно те же цифры (на 50% быстрее модели предыдущего поколения – GeForce RTX 2070 SUPER). Отличительной особенностью новинки станет скоростная память GDDR6X, что позволит ей достичь показателей старших моделей – 19 Гбит/с.

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Изучить технические характеристики обеих моделей можно по ссылкам выше. На самом деле всё это уже неоднократно мелькало в прессе, поскольку NVIDIA планировала несколько раз анонсировать подобные решения. В данном случае интересным станет позиционирование младшей модели. Производитель уверяет, что она не только на 20% быстрее обычной GeForce RTX 3070, но и сможет обойти Radeon RX 6800. Точных цифр не называют. Судя по всему, более подробно об этом расскажут партнёры NVIDIA. Заявленный показатель TGP GeForce RTX 3070 Ti доходит до 250 Вт, а в некоторых кастомных моделях может приблизиться к требованиям более старших моделей. Официально данная видеокарта позиционируется в качестве идеального решения для игр в разрешении 2К, стоимость зафиксирована на отметке 599 долларов.

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Что до GeForce RTX 3080 Ti, то она немного смущает ценой в 1199 долларов. Это на 200 вечнозелёных больше ожидаемой стоимости, а значит до конечного потребителя она дойдёт с ещё более впечатляющей наценкой. Здесь геймеров ждут 12 Гб скоростной памяти GDDR6X, а сама видеокарта создана как ответ на Radeon RX 6900 ХТ, а значит в большинстве сценариев должна обходить красную соперницу. Кстати, релиз проходил в спокойно обстановке. Создавалось такое ощущение, что мы живём в мире без майнеров и дефицита полупроводников.