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Процессоры Intel продолжают дешеветь в РФ – флагманский Core i9-11900K со скидкой 11 600 рублей

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Только вчера мы писали о том, что процессоры AMD стали гораздо дешевле в магазинах РФ. К примеру, флагманский Ryzen 9 5950X потерял 9000 рублей, что может стать отличным подарком для геймеров, которые хотят получить максимум от своего компьютера. Как оказалось, Intel не собирается пускать решение проблемы на самотёк и уже приготовила покупателям гигантские скидки. Давайте изучим предложения, ведь некоторые из них действительно могут стать приятным сюрпризом для потенциальных покупателей. Все ссылки указаны на Ситилинк, где кроме отмеченных ниже процессоров представлены многие другие менее и более дорогие камни.

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Прежде всего стоит изучить 8-ядерный Core i9-11900K. Вместо 60 590 рублей, он стоит 48 990, а значит дисконт составил немалые 11 600 рублей, которым экономичный геймер найдёт отличное предназначение. В первую очередь стоит позаботиться о хорошей материнской плате, поскольку перед нами флагманский камень, который можно и нужно разогнать. В комплекте нет кулера, поэтому эти 11 600 можно докинуть на систему водяного охлаждения. В конце концов почему бы не порадовать себя большим объёмом скоростной памяти? Выбор за вами.

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Для тех, кто не готов платить 49 тысяч есть отличное предложение – 10-ядерный Core i9-10900. Он лишён возможности разгона, но способен достигать тактовой частоты до 5.2 ГГц. Процессор оценён в 33 890 рублей, а скидка составила 2600. В данном случае стоит помнить, что перед нами 10 ядер и 20 потоков, которые ещё полгода назад стоили как минимум на 10 000 дороже. 

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Пожалуй, Core i7-10700KF – это лучшее предложение для геймеров начала лета. Дело в том, что он предлагает полноценные 8 ядер с тактовой частотой до 5.1 ГГц, но цена на данный камень намного ниже, чем просят за новое поколение процессоров. Итоговая цена составила 26 990 рублей, которые позволяют создать один из самых быстрых компьютеров для бескомпромиссных геймеров. 

6-ядерный Core i5-11600K уже стал бестселлером этой весны, поскольку высокая тактовая частота в 4.9 ГГц в нём соседствует с отличной стоимостью. 23 110 со скидкой 1500 рублей – это не самый большой подарок, на который мы могли бы рассчитывать, но здесь стоит помнить, что его прямой конкурент Ryzen 5 5600X продаётся на несколько тысяч дороже. Возможно, для кого-то это окажется незначительной информацией, но для тех, кто привык экономить, может стать решающим фактором. 

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Процессоры Intel продолжают дешеветь в РФ – флагманский Core i9-11900K со скидкой 11 600 рублей
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