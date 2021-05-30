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Процессоры AMD продолжают дешеветь в РФ – 16-ядерный Ryzen 9 5950X со скидкой 9000 рублей

Сезон больших скидок на процессоры красных начался
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В последнее время розничные сети фиксируют снижение цен на процессоры Intel. Можно было бы назвать это ценовой войной, однако на самом деле синие просто немного агрессивнее выравнивают стоимость своих камней относительно рекомендованных цен для того или иного региона. А вот о скидках со стороны AMD мы слышим всё реже. Что же, сегодня тот самый день, когда пришло время для большого демпинга. 

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Особый интерес может вызвать 6-ядерный Ryzen 5 4650G PRO. Он включает интегрированную графику, которая позволяет играть даже в самые новые игры. В большинстве случаев вам придётся снизить разрешение до 720р, либо настройки графики до низких, но когда видеокарты стоят по 50 000 рублей, камушек за 18 990 будет настоящей находкой. Сегодня он подешевел на 2000 рублей, которые можно сэкономить, либо добавить на покупку скоростной памяти.

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Настоящим подарком бескомпромиссным геймерам будет 16-ядерный Ryzen 9 5950X. В данный момент он продаётся со скидкой в 9000 рублей и стоит 82 990 рублей. Под капотом у этого камня самая современная архитектура Zen 3, 7-нм техпроцесс и 4.9 ГГц. Ну а в комплекте с быстрой видеокартой он способен стать самым лучшим игровым процессором, давая фору самым прокачанным камням конкурента. 

Особой популярностью пользуется 6-ядерный Ryzen 5 5600X. Его цена опустилась настолько, что сегодня купить его можно всего на 1000 рублей дороже рекомендованной стоимости от производителя. Скидка составляет немалые 3000 рублей, что позволил сэкономить либо улучшить другие комплектующие вашей системы. 

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В последнее время на рынок вернулся 12-ядерный Ryzen 9 5900X. Его тактовая частота доходит до 4.8 ГГц, а показатели в играх и рабочих задачах превосходят любые настольные процессоры Intel. Сегодня его скидка составила 7000 рублей, которые будут нелишними в деле сборки компьютера на базе 12-ядерного камня. Дело в том, что ему понадобиться хорошее охлаждение и скоростная память, что позволит получить ещё более впечатляющие результаты. 

И на сладкое Ryzen 7 5800X. Вы удивитесь, но сегодня на него скидки нет, но он и без этого стоит дешевле рекомендованной производителем цены. Так, коробочная версия была заявлена за 40 990 рублей, а данный вариант (BOX) продаётся за 39 990. Данный камень входит в число самых продаваемых в мире, что позволило AMD снизить не него отпускную цену. А ведь он в большинстве игр обходит флагманские процессоры Intel. 


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