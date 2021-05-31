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С момента выхода процессоров AMD текущего поколения прошло более полугода, а цены на них с большим трудом подтягиваются к рекомендованным на начало продаж. Это действительно странно, ведь обычно мы становимся свидетелями снижения уже после трёх месяцев. В данном случае можно винить полупроводниковый кризис, ведь даже Ryzen 5 3600 в российских магазинах стоит дороже 200 долларов. Данные об улучшении положения на рынке обрывисты, а хорошие новости появляются крайне редко.

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Сегодня во время конференции в рамках Computex 2021 стали известны официальные планы AMD на ближайшие годы. Возможно, кому-то они могут показаться оптимистичными, но на самом деле некоторые релизы были перенесены почти на год, что ставит красных в уязвимое положение. Так, перспективная архитектура Zen 4 (Ryzen 6000) появится только в 2022 году. Скорее всего, это будет вторая половина года, поскольку да этого времени 5-нм мощности TSMC будут заняты продукцией Apple и других крупных клиентов, выпускающих процессоры для смартфонов. Отметим, что на осень 2022 года запланирован выход мобильных платформ на базе 3-нм техпроцесса. Согласно утверждениям AMD, это позволит получить дополнительные мощности и стать самым крупным клиентом TSMC в рамках 5-нм норм.

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В данном случае возникает вопрос: каким образом AMD собирается конкурировать с Intel в году текущем. Мы все ещё не знаем истинного потенциала 10-нм Alder Lake, но уже сейчас ясно, что красные придут на праздник появления DDR5 с годичным опозданием. Также AMD указала на приближении процессоров на базе архитектуры Zen 5. Они традиционно получат рост IPC, при этом абсолютно все камни будут оснащаться интегрированным графическим чипом, основанным на архитектуре RDNA. Это может быть как текущая RDNA 2, так и находящаяся на стадии разработки RDNA 3. Сообщается, что в рамках Zen 4 не планируется переходить на интерфейс PCIe 5.0, а вот уже Zen 5 сможет полностью раскрыть новую технологию. Также сообщается, что Zen 5 появятся примерно в 2024 году и получат 3-нм техпроцесс (вероятно, именно тот, от которого к тому моменту откажется Apple).

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Если вы хотите почитать намёки на будущие гибридные процессоры и изучить некоторые другие анонсы, то сделать это можно в источнике. Из любопытного: APU AMD Strix Point, построенный на архитектуре Zen 5 получит 8 больших ядер и 4 маленьких (привет, Intel).