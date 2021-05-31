Новый SSD для добычи Chia Coin Sabrent 2 Тб в 38 раз более выносливый, чем обычные накопители
С самого своего появления SSD вызывали много вопросов. Очевидно, что это гораздо более скоростной вид накопителей, но по сравнению с обычными жёсткими дисками такая технология обладает меньшим сроком жизни, поскольку имеет обозначенный предел перезаписи данных. Многие бюджетные SSD обладают показателем TBW (количество перезаписываемых Тб) не больше 200. Как оказалось, это больше чем достаточно для обычного пользователя как минимум на 5 лет и больше. Накопители дороже и объёмом от 1 Тб могут похвастать TBW свыше 1000, что фактически гарантирует им десятилетия работы на домашнем ПК. Есть ещё специализированные SSD для создания облачных хранилищ и серверов. Они ощутимо дороже, но куда более выносливы обычных накопителей.
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Появления новой криптовалюты Chia Coin сделало проблему недолговечности SSD как никогда актуальной. Дело в том, что обычный недорогой накопитель выходит из строя за каких-то 40 дней беспрерывной добычи драгоценных монет. Ситуация стала накаляться, а создатели токена даже обратились к сообществу майнеров, предложив им пересесть на более живучие серверные накопители. И вот здесь есть главная проблема: кроме того, что такие накопители ужасно дорогие, их ещё сложно достать. Что же, на помощь фермерам уже спешат инженеры компании Sabrent.
Ребята разработали специализированный накопитель для добычи криптовалюты. Вернее даже будет сказать, что это целая серия с флагманом на 2 Тб. Но всё по порядку. Давайте взглянем на изображение выше, где для обычного качественного SSD на 2 Тб указан показатель TBW в 3000 Тб. Как видите, самый бюджетный Plotripper на 2 Тб предлагает уже 10 000, что более чем в 3 раза больше. Он станет отличным инструментом для построения графиков Chia Coin, но не идеальным, ведь есть более прокачанные накопители сери Plotripper Pro.
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Такой SSD на 1 Тб обладает выносливостью в 27 000 TBW, ну а на 2 Тб обещает невероятные 54 000 TBW. Мы не будем утверждать, что это рекорд для отрасли, но это в данном случае неважно, ведь Sabrent обещает не только доступную цену (по меркам подобных накопителей), но и полную поддержку PCIe 4.0, что гарантирует высокие скорости работы. Пока это вся информация. Представители производителя планируют сделать анонс с техническими характеристиками в самое ближайшее время. Кстати, по сравнению с популярными качественными накопителями, которые продаются в магазинах, Plotripper Pro на 2 Тб в 38 раз более вынослив.
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