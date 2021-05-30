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С выходом процессоров серии Ryzen 3000, компании AMD удалось ворваться в высшую лигу. Прежде всего это серверные 64-ядерные EPIC, отнявшие у Xeon корону лидера. Немало потрепали нервы руководству Intel мощные камни для энтузиастов серии Threadripper, во главе с флагманским 64-ядерным Ryzen Threadripper 3990X. А ведь ещё были гибридные и мобильные процессоры, которые позволили получить дополнительные проценты в продажах готовых ПК и ноутбуках. Говорить о настольных процессорах не стоит, ведь Ryzen 5 3600 уже больше года остаётся самым продаваемым камнем на планете. Ожидалось, что ответом на всё это будет снижение цен на продукцию из конкурирующего лагеря, но пока ничего подобного мы не увидели. Мало того, AMD умудрилась поднять стоимость новой линейки Ryzen 5000, что стало неприятным сюрпризом для многих покупателей.

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И вот здесь возникает главный вопрос: куда же подевалась ценовая война между производителями, о которой так много говорили эксперты? По мнению ребят с сайта Fast Technology, всё ещё впереди. Дело в том, что в последние годы Intel ощущает мощнейшее давление на свои позиции. Единственное, что удерживает AMD – это полупроводниковый кризис. Мы уже предлагали вам изучить любопытную таблицу, полностью отражающую проблемы, с которыми столкнулась красная команда. Давайте посмотрим на неё ещё раз.

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Очевидно, что, имея всего 9% поставок 7-нм чипов, мечтать о победе над таким гигантом, как Intel, самонадеянно. Именно поэтому никакой ценовой войны пока не предвидится. Стоимость продукции обеих компаний сильно завышена, но поскольку синие также столкнулись с дефицитом, продавать процессоры дешевле никто не станет. Но это не значит, что таких планов нет. Несколько дней назад любопытное заявление сделал Пэт Киссинджер, исполняющий обязанности гендиректора Intel. По его мнению, сложились все предпосылки к снижению цен на процессоры. Мало того, первыми должны подешеветь именно серверные камни, что позволит вернуть утерянную долю рынка.

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А вот точных дат пока никто назвать не готов. Дело в том, что мы даже не знаем сроков завершения полупроводникового кризиса. Скорее всего, к концу 2022 года он сойдёт на нет, а значит есть все предпосылки ожидать масштабной ценовой войны в рамках следующего поколения AMD. Это могут быть 5-нм Ryzen 6000 (или 7000, маркетологи пока не определились с названием) на основе архитектуры Zen 4. Отметим, что это всего лишь один из вариантов, а значит в реальности всё может оказаться иначе. Единственное в чём уверены эксперты – ценовая война назревает, но случится ли она в 2022 году, большой вопрос.