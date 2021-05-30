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62 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 12.5 на Android 11 летом 2021 года

Список и сроки выхода новой прошивки MIUI 12.5 на смартфоны Xiaomi
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Когда в апреле стартовала рассылка новой прошивки MIUI 12.5, Xiaomi уверяла, что планирует решить одну их главных проблем, беспокоящих миллионы пользователей по всей планете. Дело в том, что в начале обновления выходят в Китае, а после с отставанием в 2 месяца по всему миру. Прежде чем приступать к тестированию MIUI 12.5 Xiaomi заранее набрала команды тестеров со всего мира, а в число счастливчиков попали и наши соотечественники. Казалось, что вот теперь-то мы сможем получать прошивку чуть ли не одновременно. Но по непонятным причинам что-то пошло не так. Рассылка первой волны MIUI 12.5 в Китае прошла ещё в начале апреля, ну а на данный момент всего 6 телефонов получили её в Европе: Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro, Mi 11 Ultra, Redmi Note 10 Pro Max, Mi 11 и Mi 10 Pro. 

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Когда ждать появления MIUI 12.5 неясно, а главное нет никаких данных о выходе второй волны в Китае. Маховик снова забуксовал. Сегодня мы не можем назвать вам точных сроков, но есть все основания полагать, что вы получите прошивку только к концу лета. И это оптимистичный прогноз, ведь рассылка MIUI 12 растянулась больше чем на 6 месяцев. На самом деле ситуация неоднозначная, ведь, согласно последним сведениям, MIUI 12 выпущена на 111 телефонов, что чуть ли не в 2 раза больше, чем значится в актуальных на этот раз. 

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Пока официальные сроки выхода для многих смартфонов значатся концом 2 квартала, а значит время ещё есть. Ниже представлен список этих самых аппаратов. Если вы не нашли свой девайс среди них, то с высокой долей вероятности он не получит новую прошивку. Остальные 62 могут на неё претендовать уже этим летом. 

  1. Mi 9 SE
  2. Mi 11 Ultra
  3. Redmi K30 Racing
  4. Redmi K30 5G
  5. Redmi K20
  6. Redmi 9T
  7. Redmi Note 9 Pro 5G
  8. Poco F3
  9. Redmi K30 Pro 5G
  10. Redmi Note 9T
  11. Mi 9 Pro 5G
  12. Mi 10S
  13. Redmi K30
  14. Xiaomi Mi 11X
  15. Mi 9 Lite
  16. Redmi Note 9 Pro
  17. Redmi K30S Ultra
  18. Redmi Note 10 Pro Max
  19. Mi CC9 Meitu Edition
  20. Mi 10 Youth Edition
  21. Mi 10T
  22. Redmi Note 8
  23. Redmi 10X Pro 5G
  24. Mi CC9 Pro
  25. Redmi 9
  26. Redmi K20 Pro
  27. Redmi K30 Ultra
  28. Mi Note 10
  29. Mi 10T Lite
  30. Redmi Note 7
  31. Mi 9
  32. Redmi 10X 5G
  33. Redmi K40 Pro
  34. Mi Mix Fold
  35. Mi 10T Pro
  36. Mi 9T Pro
  37. Redmi K30i 5G
  38. Redmi Note 10 Pro
  39. Mi CC9e
  40. Mi Note 10 Pro
  41. Mi 10 Ultra
  42. Mi Mix 3
  43. Mi 11 Lite 5G
  44. Redmi Note 10S
  45. Mi 10 Lite Zoom
  46. Mi Note 10 Lite
  47. Redmi Note 9 4G
  48. Redmi Note 9S
  49. Poco X3 Pro
  50. Mi 8 Explorer Edition
  51. Redmi Note 8T
  52. Redmi K40
  53. Mi CC9
  54. Redmi Note 7 Pro
  55. Mi 10 Pro
  56. Mi 11
  57. Mi Mix 2S
  58. Redmi Note 9 5G
  59. Mi 10 Lite
  60. Redmi Note 8 Pro
  61. Mi 10
  62. Mi 8
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