62 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 12.5 на Android 11 летом 2021 года
Когда в апреле стартовала рассылка новой прошивки MIUI 12.5, Xiaomi уверяла, что планирует решить одну их главных проблем, беспокоящих миллионы пользователей по всей планете. Дело в том, что в начале обновления выходят в Китае, а после с отставанием в 2 месяца по всему миру. Прежде чем приступать к тестированию MIUI 12.5 Xiaomi заранее набрала команды тестеров со всего мира, а в число счастливчиков попали и наши соотечественники. Казалось, что вот теперь-то мы сможем получать прошивку чуть ли не одновременно. Но по непонятным причинам что-то пошло не так. Рассылка первой волны MIUI 12.5 в Китае прошла ещё в начале апреля, ну а на данный момент всего 6 телефонов получили её в Европе: Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro, Mi 11 Ultra, Redmi Note 10 Pro Max, Mi 11 и Mi 10 Pro.
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Когда ждать появления MIUI 12.5 неясно, а главное нет никаких данных о выходе второй волны в Китае. Маховик снова забуксовал. Сегодня мы не можем назвать вам точных сроков, но есть все основания полагать, что вы получите прошивку только к концу лета. И это оптимистичный прогноз, ведь рассылка MIUI 12 растянулась больше чем на 6 месяцев. На самом деле ситуация неоднозначная, ведь, согласно последним сведениям, MIUI 12 выпущена на 111 телефонов, что чуть ли не в 2 раза больше, чем значится в актуальных на этот раз.
Пока официальные сроки выхода для многих смартфонов значатся концом 2 квартала, а значит время ещё есть. Ниже представлен список этих самых аппаратов. Если вы не нашли свой девайс среди них, то с высокой долей вероятности он не получит новую прошивку. Остальные 62 могут на неё претендовать уже этим летом.
- Mi 9 SE
- Mi 11 Ultra
- Redmi K30 Racing
- Redmi K30 5G
- Redmi K20
- Redmi 9T
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Poco F3
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi Note 9T
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 10S
- Redmi K30
- Xiaomi Mi 11X
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi K30S Ultra
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 10T
- Redmi Note 8
- Redmi 10X Pro 5G
- Mi CC9 Pro
- Redmi 9
- Redmi K20 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Mi Note 10
- Mi 10T Lite
- Redmi Note 7
- Mi 9
- Redmi 10X 5G
- Redmi K40 Pro
- Mi Mix Fold
- Mi 10T Pro
- Mi 9T Pro
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Mi CC9e
- Mi Note 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi Mix 3
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 10S
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 9S
- Poco X3 Pro
- Mi 8 Explorer Edition
- Redmi Note 8T
- Redmi K40
- Mi CC9
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 10 Pro
- Mi 11
- Mi Mix 2S
- Redmi Note 9 5G
- Mi 10 Lite
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 10
- Mi 8
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