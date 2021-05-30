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Когда в апреле стартовала рассылка новой прошивки MIUI 12.5, Xiaomi уверяла, что планирует решить одну их главных проблем, беспокоящих миллионы пользователей по всей планете. Дело в том, что в начале обновления выходят в Китае, а после с отставанием в 2 месяца по всему миру. Прежде чем приступать к тестированию MIUI 12.5 Xiaomi заранее набрала команды тестеров со всего мира, а в число счастливчиков попали и наши соотечественники. Казалось, что вот теперь-то мы сможем получать прошивку чуть ли не одновременно. Но по непонятным причинам что-то пошло не так. Рассылка первой волны MIUI 12.5 в Китае прошла ещё в начале апреля, ну а на данный момент всего 6 телефонов получили её в Европе: Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro, Mi 11 Ultra, Redmi Note 10 Pro Max, Mi 11 и Mi 10 Pro.

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Когда ждать появления MIUI 12.5 неясно, а главное нет никаких данных о выходе второй волны в Китае. Маховик снова забуксовал. Сегодня мы не можем назвать вам точных сроков, но есть все основания полагать, что вы получите прошивку только к концу лета. И это оптимистичный прогноз, ведь рассылка MIUI 12 растянулась больше чем на 6 месяцев. На самом деле ситуация неоднозначная, ведь, согласно последним сведениям, MIUI 12 выпущена на 111 телефонов, что чуть ли не в 2 раза больше, чем значится в актуальных на этот раз.

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Пока официальные сроки выхода для многих смартфонов значатся концом 2 квартала, а значит время ещё есть. Ниже представлен список этих самых аппаратов. Если вы не нашли свой девайс среди них, то с высокой долей вероятности он не получит новую прошивку. Остальные 62 могут на неё претендовать уже этим летом.

Mi 9 SE Mi 11 Ultra Redmi K30 Racing Redmi K30 5G Redmi K20 Redmi 9T Redmi Note 9 Pro 5G Poco F3 Redmi K30 Pro 5G Redmi Note 9T Mi 9 Pro 5G Mi 10S Redmi K30 Xiaomi Mi 11X Mi 9 Lite Redmi Note 9 Pro Redmi K30S Ultra Redmi Note 10 Pro Max Mi CC9 Meitu Edition Mi 10 Youth Edition Mi 10T Redmi Note 8 Redmi 10X Pro 5G Mi CC9 Pro Redmi 9 Redmi K20 Pro Redmi K30 Ultra Mi Note 10 Mi 10T Lite Redmi Note 7 Mi 9 Redmi 10X 5G Redmi K40 Pro Mi Mix Fold Mi 10T Pro Mi 9T Pro Redmi K30i 5G Redmi Note 10 Pro Mi CC9e Mi Note 10 Pro Mi 10 Ultra Mi Mix 3 Mi 11 Lite 5G Redmi Note 10S Mi 10 Lite Zoom Mi Note 10 Lite Redmi Note 9 4G Redmi Note 9S Poco X3 Pro Mi 8 Explorer Edition Redmi Note 8T Redmi K40 Mi CC9 Redmi Note 7 Pro Mi 10 Pro Mi 11 Mi Mix 2S Redmi Note 9 5G Mi 10 Lite Redmi Note 8 Pro Mi 10 Mi 8