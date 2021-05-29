Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 111 актуальных смартфонов

Самый большой список поддерживаемых смартфонов Xiaomi
[ ] для раздела Блоги
1
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Инсайдеры привыкли жаловаться на нерасторопность Xiaomi. Только подумайте, прошивка MIUI 12.5 для семи смартфонов первой волны вышла в Китае ещё в начале апреля. Вначале нам обещали её выпустить к концу апреля, после – к концу мая, а сегодня вообще ничего не обещают, ведь китайская компания на этот счёт хранит гордое молчание. На первый взгляд может показаться, что в Xiaomi работают одни лентяи. Но, на самом деле всё далеко не так, ведь китайцы взяли на себя неподъёмные обязательства, выполнить которые непросто. 

реклама

Дело в том, что маркетологи нащупали лёгкий путь для отличных продаж одного и того же телефона с небольшим количеством изменений. Так создаются клоны. Кроме того, текущая линейка явно разрослась, а ребята и не пытаются останавливаться. Они плодят десять одинаковых аппаратов, меняя экраны, количество памяти, процессор и многие другие характеристики, включая камеры. Как вы уже поняли из названия, сегодня актуальными считаются 111 смартфонов. Скорее всего, в данном материале перечислены все, хотя какой-то телефон мог проскользнуть мимо зорких глаз инсайдеров. 

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Сегодня вышло одно из последних больших обновлений для 111 аппаратов китайской компании. Для закачки вам придётся перейти по ссылке. Там есть полная инструкция. Делать это стоит только в том случае, если по каким-либо причинам обновление не прилетает вам по воздуху. Прошивка от 28 мая и включает всё необходимое для стабильной работы. 

  1. Redmi K40 
  2. POCO F3
  3. Mi 11X
  4. Mi Mix 3 5G 
  5. Redmi 9C 
  6. Redmi 9C 
  7. POCO C3 
  8. Redmi 9C NFC 
  9. Mi 10T 
  10. Redmi K30S 
  11. Redmi K40 Gaming Edition  
  12. POCO F3 GT 
  13. Redmi 10X 
  14. Redmi Note 8 Pro 
  15. POCO F1 
  16. Redmi Note 8 (2021) 
  17. Redmi 10X Pro 
  18. Redmi Note 10 5G /
  19. POCO M3 Pro 5G 
  20. Redmi Note 9 5G [China] 
  21. Redmi Note 9T 
  22. Mi 10 Ultra
  23. Redmi 9 India 
  24. Mi 9 
  25. Mi MIX Fold 
  26. Redmi K30 Ultra 
  27. Mi Mix 2 
  28. POCO M3 
  29. Mi 10 Pro 
  30. Mi 11 Lite 4G 
  31. Mi 9 Pro 5G 
  32. Redmi Note 9S  
  33. Redmi Note 9 Pro [India]
  34. Redmi 9A 
  35. Redmi K20 
  36. Mi 9T
  37. Mi 8 
  38. Mi 8 Pro 
  39. Redmi Note 9 Pro Max [India] 
  40. Mi 10T Lite [Global]  
  41. Redmi Note 9 Pro 5G [China]
  42. Mi 10i [India] 
  43. Redmi Note 8 
  44. POCO M2 Pro 
  45. Mi 9 SE 
  46. Redmi K40 Pro 
  47. Redmi K40 Pro+  
  48. Mi 11X Pro 
  49. Mi 11i 
  50. Mi Note 3 
  51. Redmi Note 9 Pro 
  52. Redmi 9 
  53. Redmi 9 Prime [India] 
  54. Mi CC9e 
  55. Redmi Note 7 
  56. Redmi Note 7S 
  57. Redmi Note 9 4G [China] 
  58. Redmi 9 Power [India] 
  59. Redmi 9T [Global] 
  60. Redmi K30 Pro 
  61. POCO F2 Pro 
  62. Redmi Note 9 
  63. Redmi 10X 4G 
  64. Redmi Note 10 
  65. Mi 10 Lite 5G 
  66. Mi Max 3 
  67. Redmi 8 
  68. Redmi 8A 
  69. Redmi 8A Dual 
  70. Redmi 7 
  71. Mi Mix 3 
  72. Redmi K30 4G 
  73. POCO X2 
  74. Redmi K30 5G 
  75. Redmi K30i 5G 
  76. Redmi 7A 
  77. Mi 8 Lite 
  78. Mi Mix 2S 
  79. Mi 9 Lite 
  80. Mi CC9
  81. Redmi K20 Pro  
  82. Mi 9T Pro 
  83. Mi 11 Lite 5G 
  84. Redmi Note 10S 
  85. Redmi 6 Pro 
  86. POCO M2 
  87. Mi 8 SE 
  88. Mi 11 Ultra 
  89. POCO X3 
  90. Redmi Note 10 Pro [India] 
  91. Redmi Note 10 Pro [Global] 
  92. Redmi Note 10 Pro Max [India] 
  93. Mi 10S 
  94. Mi Note 10 Lite 
  95. Mi Note 10 
  96. Mi CC9 Pro 
  97. Redmi Note 6 Pro 
  98. Mi 10
  99. Mi 8 Explorer Edition 
  100. Mi 10 Youth Edition 
  101. Mi Note 10 Lite Zoom 
  102. POCO X3 Pro 
  103. Mi CC9 Meitu Edition 
  104. Mi 11 
  105. Redmi Note 7 Pro 
  106. Mi 6X 
  107. Redmi Note 8T 
  108. Redmi Note 5 
  109. Note 5 Pro 
  110. Redmi S2
  111. Redmi Y2
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
49
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
10
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8, Redmi Note 10 Pro и ещё 26 смартфонов получили прошивку MIUI 12.5 Stable
+
В сети появился полностью рабочий сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: история вернётся к Стрелку
18
Майнеры уже испытали GeForce RTX 3080 Ti в добыче Ethereum
64
Начинаем майнить Chia Coin с максимальной эффективностью – оптимальная сборка ПК от Tomshardware
35
Xiaomi Redmi Note 10 сильно подешевел – Snapdragon 678, экран AMOLED и 5 000 мА*ч со скидкой 20%
+
Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 36 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию Android 11
1
Майнеры Chia Coin будут получать SSD напрямую от производителей, а память 3D NAND станет дороже
12
GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060 LHR протестированы в майнинге Ethereum
38
В сеть раньше времени попал трейлер Battlefield VI
6
Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
29
Выбираем недорогую игровую видеокарту – Radeon 580 vs GeForce 1060 из шахты и магазина от Benchmark
12
McDonald's в США раздаёт бесплатный iPhone всем сотрудникам, проработавшим в ресторане 6 месяцев
9
Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%
52
Майнеры в Монтане пытаются продвинуть проект солнечной электростанции площадью 650 гектар
23
Пользователь потерял 10 000 Bitcoin, поскольку родители выбросили ноутбук с ключами от кошелька
14
В Google Pixel 6 будет использоваться тот же графический процессор ARM, что и в Galaxy S21
+
Новым таинственным подарком в Epic Games Store стала увлекательная Among Us
3
Состоялась премьера геймплея многообещающей Horizon Forbidden West
47
В Steam стартовала распродажа игр с открытым миром со скидками до 80 %
8
Дубай запустил криптовалюту DubaiCoin
5

Популярные статьи

10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
20
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
60
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
40
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже
Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
11
Самые практичные модели кнопочных телефонов на каждый день
Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100
72
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6

Сейчас обсуждают

Александр Бормотин
01:32
До 80%? Вы ничего не попутали? Внешний WD Elements на 4тб в марте стоил 5-8к, сейчас 23-27к
Разработчики Chia Coin признали, что криптовалюта разрушила цепочку поставок жёстких дисков и SSD
Renegade1979
01:22
Ого у тебя твинков, бот
Майнеры уже испытали GeForce RTX 3080 Ti в добыче Ethereum
Николай Тищенко
01:20
Готовят хомяков к падению стоимости монеты? Искусственно ее поддерживать больше нет желания/сил/времени/денег?
Разработчики Chia Coin признали, что криптовалюта разрушила цепочку поставок жёстких дисков и SSD
sgs
01:17
Сейчас как раз самое время всем разбирать карты, мазать их китайским термо-майонезом и потом создавать темы на форуме о "внезапных" артефактах. Цены и наличие в каждом магазине благоволят подобным эк...
Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100
terenty79
01:08
у меня официальный глобал poco x3. неделю назад по воздуху обновился до 12.0.9.0 версии. а по ссылке из темы там прошивка версии 12.0.6.0 всё еще. это что за новость из прошлого года?
Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 111 актуальных смартфонов
Renegade1979
01:07
На ОРДЛУ пусть поменяют, клоуны. А лучше сразу в Магадан, дубы косить https://u-muzhchin.ru/wp-content/uploads/2020/07/Ljq0GPgOqD0.jpg
Майнеры уже испытали GeForce RTX 3080 Ti в добыче Ethereum
Daimler
00:57
Что за бред? В чипах приставок тонна запатенетованых и пропиретарных решений АМД, их выпускать может только АМД и потом передавать уже готовые чипы производителям приставок.
Уже в ближайшие месяцы AMD может получить достаточное количество 7-нм чипов для выпуска CPU и GPU
Ваня Кокорев
00:57
Да, например, у 6" Xiaomi Mi9SE размер точно такой же, как у 5.15" Xiaomi Mi6. Безрамочный 6" телефон компактный, также можно определить по ширине ~70мм вместо ~75мм у крупных телефонов
Компактный флагман ASUS ZenFone 8 появился в России по цене от 63 990 рублей с подарками
Зеновий Радеонович
00:45
и ты тоже Сапковсого почитай.
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, с каким персонажем игроки чаще всего заводят романтические отношения
REY_B_
00:45
Крипта опять падает. - Дали лохам поверить в "восстановление" и закупиться. И тут же кинули.
Разработчики Chia Coin признали, что криптовалюта разрушила цепочку поставок жёстких дисков и SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем