Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 111 актуальных смартфонов
Инсайдеры привыкли жаловаться на нерасторопность Xiaomi. Только подумайте, прошивка MIUI 12.5 для семи смартфонов первой волны вышла в Китае ещё в начале апреля. Вначале нам обещали её выпустить к концу апреля, после – к концу мая, а сегодня вообще ничего не обещают, ведь китайская компания на этот счёт хранит гордое молчание. На первый взгляд может показаться, что в Xiaomi работают одни лентяи. Но, на самом деле всё далеко не так, ведь китайцы взяли на себя неподъёмные обязательства, выполнить которые непросто.
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Дело в том, что маркетологи нащупали лёгкий путь для отличных продаж одного и того же телефона с небольшим количеством изменений. Так создаются клоны. Кроме того, текущая линейка явно разрослась, а ребята и не пытаются останавливаться. Они плодят десять одинаковых аппаратов, меняя экраны, количество памяти, процессор и многие другие характеристики, включая камеры. Как вы уже поняли из названия, сегодня актуальными считаются 111 смартфонов. Скорее всего, в данном материале перечислены все, хотя какой-то телефон мог проскользнуть мимо зорких глаз инсайдеров.
Сегодня вышло одно из последних больших обновлений для 111 аппаратов китайской компании. Для закачки вам придётся перейти по ссылке. Там есть полная инструкция. Делать это стоит только в том случае, если по каким-либо причинам обновление не прилетает вам по воздуху. Прошивка от 28 мая и включает всё необходимое для стабильной работы.
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