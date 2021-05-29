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Инсайдеры привыкли жаловаться на нерасторопность Xiaomi. Только подумайте, прошивка MIUI 12.5 для семи смартфонов первой волны вышла в Китае ещё в начале апреля. Вначале нам обещали её выпустить к концу апреля, после – к концу мая, а сегодня вообще ничего не обещают, ведь китайская компания на этот счёт хранит гордое молчание. На первый взгляд может показаться, что в Xiaomi работают одни лентяи. Но, на самом деле всё далеко не так, ведь китайцы взяли на себя неподъёмные обязательства, выполнить которые непросто.

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Дело в том, что маркетологи нащупали лёгкий путь для отличных продаж одного и того же телефона с небольшим количеством изменений. Так создаются клоны. Кроме того, текущая линейка явно разрослась, а ребята и не пытаются останавливаться. Они плодят десять одинаковых аппаратов, меняя экраны, количество памяти, процессор и многие другие характеристики, включая камеры. Как вы уже поняли из названия, сегодня актуальными считаются 111 смартфонов. Скорее всего, в данном материале перечислены все, хотя какой-то телефон мог проскользнуть мимо зорких глаз инсайдеров.

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Сегодня вышло одно из последних больших обновлений для 111 аппаратов китайской компании. Для закачки вам придётся перейти по ссылке. Там есть полная инструкция. Делать это стоит только в том случае, если по каким-либо причинам обновление не прилетает вам по воздуху. Прошивка от 28 мая и включает всё необходимое для стабильной работы.

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