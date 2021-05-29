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GeForce RTX 3060 с защитой от майнеров бесполезна для добычи Эфира – аналог GeForce 1060 с 21 MH/s

Первые тесты GeForce RTX 3060 LHR с защитой от майнеров остудят пыл шахтёров и перекупщиков
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6
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Вчера мы видели результаты эффективности добычи Эфира на новой видеокарте GeForce RTX 3080 Ti. Она получила так называемую антимайнерскую защиту и должна способствовать снижению розничных цен на продукцию NVIDIA по всему миру. Как оказалось, новинка получила немалые 58 MH/s, что вызывает опасения, ведь такие высокие показатели могут  сделать карту лёгкой добычей для перекупщиков и фермеров. Пока точных данных на этот счёт нет, но становится очевидно, что с таким хешрейтом майнеры с большим удовольствием купят такую видеокарту. 

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Известно также, что NVIDIA собирается в июне перевыпустить всю серию видеокарт с маркировкой Lite Hash Rate. Майнеров просят внимательнее смотреть на коробку, поскольку внешне видеокарты не получат никаких изменений. Производитель не поясняет, как на этот раз будет реализована технология снижения хешрейта, поэтому многие опасаются, что это повлияет на производительность графического чипа. Сегодня у нас есть первый тест от представителей ресурса Super Network. Ребята уже получили в руки GeForce RTX 3060 LHR и планируют изучить её с максимальным пристрастием. 

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Прежде всего эксперты рассмотрели графический чип RTX 3060 LHR, подтвердив, что он не отличается от уже находящейся на рынке модели. Также есть небольшой нюанс, ведь обновлённая видеокарта действительно не работает на старых драйверах, требуя версию GeForce 466.27 и выше. Это может говорить о том, что на этот раз NVIDIA снова воспользовалась блокировкой на уровне драйверов, а значит ни о какой двухфакторной защите речь не идёт. Мы предлагаем вам ознакомиться с результатами тестов в 3DMark. Сравнений с аналогами RTX 3060 они не дают, но поясняют, что разница минимальна, либо отсутствует. Это значит, что блокировка не сказалась на реальной производительности.

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С результатами атимайнерской блокировки на GeForce RTX 3060 LHR можно ознакомиться на изображении выше. Как видите, благодаря защитному механизму, шахтёру не удалось выжать из новинки больше 21 MH/s. Это ставит видеокарту на уровень с таким старым бойцом, как GeForce GTX 1060. И, кстати, это не комплимент, ведь последняя поступила в продажу ещё в 2016 году. Сегодня главная надежда всех геймеров заключается в том, что хакеры не смогут удалить защиту от майнеров. Если этого не случится, то интерес фермеров к подобным видеокартам ощутимо упадёт. Кстати, Intel вот-вот выйдет на рынок со своими игровыми видеокартами. Почитать об этом можно в нашем материале.

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GeForce RTX 3060 с защитой от майнеров бесполезна для добычи Эфира – аналог GeForce 1060 с 21 MH/s
kosyaksan
12:19
тема не раскрыта, тс не разобрался.... линукс убунту не кончается, есть мята, дебиан, федора... они так же отличаются друг от друга как винда от уникс систем, а есть еще та же мак ось. короч винда збс...
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Я б тебе сказал, 1000 лет назад не было еще Бату-хана и тем более УзбекЪа, потому моськолей еще даже не изобрели
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12:17
Ну кому она нужна выше 40к?? Это как покупать тьюринги за овер 30к - кому совсем уж неймется
GeForce RTX 3060 с защитой от майнеров бесполезна для добычи Эфира – аналог GeForce 1060 с 21 MH/s
omoikane
12:15
да успокойся, никому твоя 3080 с прожаренной памятью ненужна :D Майни дальше.
Первое изображение и характеристики видеокарты Intel Xe-HPG DG2 – конкурент GeForce RTX 3080 за $499
x.7
12:15
Оказалось, что 3000 серия раскрылась на эрго. В среднем на 30-40% выше профит, чем на эфире. Заблокировать майнинг невозможно. Пока будут ограничивать одно, появится другое и профитнее
GeForce RTX 3060 с защитой от майнеров бесполезна для добычи Эфира – аналог GeForce 1060 с 21 MH/s
Александр Дедок
12:14
Шоколадной :)))
Первое изображение и характеристики видеокарты Intel Xe-HPG DG2 – конкурент GeForce RTX 3080 за $499
omoikane
12:14
у них скорее всего еще большие проблемы с дровами для видях. В это они не очень хороши. А тут нужно кучу всего с нуля еще делать, они даже на старте 11ххх с дровами для встроек накосячили.
Первое изображение и характеристики видеокарты Intel Xe-HPG DG2 – конкурент GeForce RTX 3080 за $499
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