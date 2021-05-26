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Первая видеокарта NVIDIA с блокировкой от майнинга Эфириума стала настоящим разочарованием. Неясно, нашли бы майнеры способ обхода, но работники компании даже не дали им шанса на противостояние с защитной прокладкой, выложив в свободный доступ все необходимые драйверы. Уже вскоре в продажу поступит вторая редакция графических чипов GeForce RTX 3000 с более продвинутой защитой, однако мы до сих пор не знаем, когда это случится, а также насколько эффективным будет механизм. Теоретически, если заплатка выстоит, то майнеры перестанут покупать видеокарты по завышенным ценам, поскольку использовать их для добычи криптовалюты просто глупо. Вот только теория не всегда соответствует практике.

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Как сообщается, в Южной Корее поступила в продажу видеокарта GeForce RTX 3060 с отметкой LHR. Аббревиатура означает, что коэффициент добычи Эфира снижен на 50%, а значит видеокарта потеряла ровно половину хешрейта, что ставит её на один уровень с менее дорогой GeForce GTX 1660 Ti. Первым производителем, представившим новинку потенциальным покупателям, стала компания GALAX. Отмечается, что видеокарта полностью идентична аналогам на графическом чипе RTX 3060, с той лишь разницей, что она не запустится на старых драйверах. Пока мы не можем сказать, зашиты ли изменения глубоко в сам чип, либо всё дело в программном коде в BIOS.

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Возможно, всё это не так уж и важно, ведь купить такую карту будет сложно. И здесь проблема даже не в доступности, а в цене, которая оказалась в три раза выше рекомендованной, а ведь речь идёт о модели с заблокированным хешрейтом. Новинка от GALAX оценена в 1 080 000 вон, что соответствует 966 долларам. Стоит указать, что это официальная цена, поскольку она не просто фигурирует в какой-то утечке, а находится на сайте производителя.

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GALAX уже опубликовал изображение графического процессора, доказывая, что он действительно использовал новую редакцию GPU. Известно, что NVIDIA потребовала от партнёров указывать отметку LHR в названии видеокарты. Это позволит разобраться неискушённым пользователям, которые ничего не понимают в подобных тонкостях. Что до представленной модели, то она поставляется без заводского разгона и соответствует эталонному варианту, а значит столь высокая стоимость может быть оправдана только жадностью GALAX.