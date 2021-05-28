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В последние несколько лет смартфоны Apple постоянно теряли продажи. Цифры уменьшались, а единственным эффективным решением, которое позволяло удерживать падение доходов, оставалось постоянное повышение средних цен на продукцию. В результате мы увидели телефоны за 1500 долларов, что ещё пять лет назад казалось дикостью. Одновременно с этим особое внимание стало уделяться магазину приложений, который стал кормильцем для компании. Ребята всё туже затягивали удавку на шее разработчиков, пытаясь сделать так, чтобы ни один цент ни прошёл мимо AppStore.

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2020 год принёс много сюрпризов, ведь эпидемия коронавируса сделала многие ненужные товары крайне важными. К примеру, многие уже начали отказываться от домашних компьютеров, получая информацию на смартфонах. С переходом на удалённую работу пришлось купить ПК или ноутбук. Ещё больше развилась потребность в смартфонах. Посмотрите на результаты за 4 квартал 2020 года. Впервые в истории Apple удалось вырваться на 1 место, обойдя по этому показателю даже Samsung. Если говорить о причинах бешеного спроса на аппараты яблочной компании, то есть мнение, что это связано с политикой правительства США, которое на протяжение многих месяцев выплачивало чуть ли не всем гражданам страны деньги. Именно они ушли в пользу Apple, ведь лишние средства попали в руки американским бомжам, которые много лет мечтали о возможности играть в онлайн-игры не отходя далеко от родной помойки.

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Как выяснилось, Айфоны в США скоро будут расти на деревьях, а многие их получают просто потому, что работают. Неожиданно? Итак, сеть ресторанов McDonald's в Иллинойсе решила премировать своих работников. В качестве заслуженного приза выдают iPhone. К сожалению, в источнике не указано, какой именно телефон получат сотрудники ресторана, но есть главное и единственное условие: нужно проработать в McDonald's более полугода. Неясно также, выдают ли всем старым работникам такой аппарат, или нововведение касается только новичков.

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Сообщается, что сегодня в США наблюдается нехватка сотрудников ресторанного бизнеса и обслуживающего персонала. Дошло до того, что McDonald's во Флориде платил всем, кто пришёл на собеседование, по 50 долларов. На этом фоне многие сокращают часы работы и могут вообще закрыться. В данном случае проблема есть не только у McDonald's, но и у многочисленных конкурентов, которых за десятилетия стало чрезвычайно много.