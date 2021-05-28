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Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 36 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию Android 11

Изучаем список смартфонов Xiaomi, получивших стабильную ОС Android 11
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Ежегодно Xiaomi выпускает десятки новых смартфонов. Какие-то из них предназначаются исключительно для внутреннего рынка, а некоторые становятся настоящими бестселлерами. По итогам первого квартала китайская компания умудрилась занять третье место в мире по продажам своих мобильных телефонов, уступив всего 1% Apple. Ясно, что между двумя компаниями гигантская разница, ведь занимая всего 15% рынка Apple умудряется получать 36% всего пирога, который достаётся всем производителям вместе взятым. А ведь есть ещё и собственный магазин приложений, который приносит миллиарды долларов. Но мы отвлеклись.

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По итогам 2 квартала Xiaomi с вероятностью близкой к 100% займёт второе место по поставкам в мире, но даже сегодня китайская компания входит в высшую лигу, пройдя путь от насмешек от фанатов Sony и LG до лидера индустрии. И вот здесь и кроется главная претензия, ведь недавно состоялся официальный анонс Android 12, в то время как у Xiaomi есть всего несколько аппаратов, которые получили Android 11 по всему миру. 

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На самом деле не всё так плохо, хотя явно могло быть и лучше. Xiaomi явно никуда не торопится, следуя своему внутреннему плану. Однако ребята забывают, что необходимо не только присутствовать в высшей лиге благодаря количеству, но и качеству, ведь конкуренты гораздо проворнее, а значит самое время поторопиться. На данный момент Xiaomi активно тестируют Android 11 для нескольких десятков смартфонов. Их может оказаться больше 60, но пока это не так важно, ведь на сегодня только 36 из них получили стабильную бета-версию, которая доступна для скачивания инсайдерам и всем, кому не терпится опробовать новые функции. Полный список представлен ниже. В нём присутствуют знаковые Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Redmi K20 (клон Mi 9T) и многие другие. Официальный релиз по воздуху для многих из них начнётся уже летом, но точных сроков пока нет. 

  1. Mi Note 10 Lite
  2. Redmi 10X 4G
  3. Mi 10T
  4. Redmi K30 Pro Zoom
  5. Redmi K30
  6. Redmi Note 9S
  7. Redmi Note 9 4G
  8. Redmi Note 9 Pro (Global)
  9. Redmi K30 Pro
  10. Redmi Note 9T
  11. Redmi 10X 5G
  12. Redmi Note 9 Pro
  13. Mi Note 10
  14. Redmi K30i 5G
  15. Redmi 10X Pro
  16. Mi 10 Pro
  17. Redmi K30S Ultra
  18. Mi 9 SE
  19. Mi 10
  20. Mi 10i
  21. Mi A3
  22. Redmi Note 8
  23. Poco X3 NFC
  24. Redmi Note 9 Pro 5G
  25. Poco F2 Pro
  26. Mi CC9 Pro
  27. Poco X2
  28. Redmi K20
  29. Redmi Note 9
  30. Redmi Note 9 Power
  31. Mi 10 Ultra
  32. Mi 10T Lite 5G
  33. Mi Note 10 Pro
  34. Redmi K30 5G
  35. Mi 10T Pro
  36. Mi 10 Lite
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