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Ежегодно Xiaomi выпускает десятки новых смартфонов. Какие-то из них предназначаются исключительно для внутреннего рынка, а некоторые становятся настоящими бестселлерами. По итогам первого квартала китайская компания умудрилась занять третье место в мире по продажам своих мобильных телефонов, уступив всего 1% Apple. Ясно, что между двумя компаниями гигантская разница, ведь занимая всего 15% рынка Apple умудряется получать 36% всего пирога, который достаётся всем производителям вместе взятым. А ведь есть ещё и собственный магазин приложений, который приносит миллиарды долларов. Но мы отвлеклись.

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По итогам 2 квартала Xiaomi с вероятностью близкой к 100% займёт второе место по поставкам в мире, но даже сегодня китайская компания входит в высшую лигу, пройдя путь от насмешек от фанатов Sony и LG до лидера индустрии. И вот здесь и кроется главная претензия, ведь недавно состоялся официальный анонс Android 12, в то время как у Xiaomi есть всего несколько аппаратов, которые получили Android 11 по всему миру.

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На самом деле не всё так плохо, хотя явно могло быть и лучше. Xiaomi явно никуда не торопится, следуя своему внутреннему плану. Однако ребята забывают, что необходимо не только присутствовать в высшей лиге благодаря количеству, но и качеству, ведь конкуренты гораздо проворнее, а значит самое время поторопиться. На данный момент Xiaomi активно тестируют Android 11 для нескольких десятков смартфонов. Их может оказаться больше 60, но пока это не так важно, ведь на сегодня только 36 из них получили стабильную бета-версию, которая доступна для скачивания инсайдерам и всем, кому не терпится опробовать новые функции. Полный список представлен ниже. В нём присутствуют знаковые Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Redmi K20 (клон Mi 9T) и многие другие. Официальный релиз по воздуху для многих из них начнётся уже летом, но точных сроков пока нет.

Mi Note 10 Lite Redmi 10X 4G Mi 10T Redmi K30 Pro Zoom Redmi K30 Redmi Note 9S Redmi Note 9 4G Redmi Note 9 Pro (Global) Redmi K30 Pro Redmi Note 9T Redmi 10X 5G Redmi Note 9 Pro Mi Note 10 Redmi K30i 5G Redmi 10X Pro Mi 10 Pro Redmi K30S Ultra Mi 9 SE Mi 10 Mi 10i Mi A3 Redmi Note 8 Poco X3 NFC Redmi Note 9 Pro 5G Poco F2 Pro Mi CC9 Pro Poco X2 Redmi K20 Redmi Note 9 Redmi Note 9 Power Mi 10 Ultra Mi 10T Lite 5G Mi Note 10 Pro Redmi K30 5G Mi 10T Pro Mi 10 Lite