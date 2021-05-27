Майнеры Chia Coin будут получать SSD напрямую от производителей, а память 3D NAND станет дороже
Ситуация с добычей новой криптовалюты Chia Coin выглядит занимательно. Вначале разработчики заявили, что теперь каждый человек на своём домашнем ПК сможет влиться в сообщество фермеров. Далее они пояснили, что для этой цели нужно купить накопитель большого объёма, а после добавили, что наибольший эффект можно достичь только при помощи скоростных SSD. Поскольку информации на официальном сайте явно мало, уже спустя несколько недель в интернете появились руководства по майнингу, с объяснением многих нюансов.
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Одним из главных открытий стало официальное заявление разработчиков, подтвердивших тот факт, что после построения графика, накопитель продолжает активно считывать данные, тем самым изнашивая запас прочности. Если у вас на руках обычный жёсткий диск, то он, скорее всего, продержится год или даже два, а вот обладателям пользовательских SSD вот-вот придётся столкнуться с тем, что твердотельный накопитель просто перестанет работать. SSD на 512 Гб умирают через 40 дней, а на 1 Тб – через 80 дней. Более дорогие варианты могут продержаться в несколько раз дольше. В любом случае все это значит только одно: назвать покупку подобных накопителей хорошим вложением невозможно.
К счастью, на помощь уже идут производители твердотельных накопителей. Ребята прекрасно понимают нужды фермеров, намереваясь наладить выпуск скоростных SSD большого объёма с высокими показателями TBW. Уже сейчас многие компании (Apacer, Adata, TeamGroup, Phison Electronics и другие) занимаются разработкой специализированных накопителей для майнинга. Основным отличием от SSD корпоративного уровня будет отсутствие многих профессиональных функций, которые для добычи монет просто не нужны.
Может показаться, что майнеры, наконец, оставят в покое обычные накопители. Увы, всё будет ещё хуже. Во-первых: специализированные SSD будут потреблять большую часть памяти 3D NAND, а значит потребительский сектор может значительно уменьшится. Во-вторых, многие производители вообще планируют наладить прямые поставки майнерам. Очевидно, что всё это приведёт к ещё одному росту цен на твердотельные накопители. Скорее всего это случится после выхода Chia Coin на более крупные биржи, а также после IPO, которое в ближайшие месяцы намереваются провести создатели данной криптовалюты.
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