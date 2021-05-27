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Согласно последним инсайдерским данным, Xiaomi планирует выпустить прошивку MIUI 12.5 на 57 смартфонов. Поскольку данные не окончательные, есть все основания полагать, что список будет расширен. К примеру, одним из первых прошивку получит Redmi Note 8 2021 года. Сообщается, что ждать развёртывания MIUI 12.5 стоит не раньше июня. Если отталкиваться от официальных сообщений Xiaomi, то большая часть аппаратов начнёт получать прошивку к концу 2 квартала текущего года. Скорее всего речь идёт о китайских версиях, которые для всего мира выходят с опаданием в несколько месяцев.

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К примеру, выпуск MIUI 12.5 на смартфоны первой волны стартовал ещё в начале апреля. Предполагалось, что европейских пользователи начнут получать обновление к концу апреля, но сегодня уже 27 мая, а российская прошивка не выпущена ни для одного аппарата. Возможно, китайский производитель решил сделать массовую рассылку, но, судя из опыта получения MIUI 12, есть все основания полагать, что ждать придётся до осени.

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Сегодня у нас относительно небольшой список телефонов, которые уже получили новую версию прошивку. Поскольку это стабильная бета, то все эксперименты с ней должны проводиться под присмотром опытных пользователей. Если вы себя к таковым не причисляете, лучше подождать до осени. Куда приятнее пользоваться смартфоном на старой прошивке, чем получить кирпич, разблокировка которого будет стоить дополнительных денег.

В данном случае в список попали только те смартфоны, которые получили MIUI 12.5 от 26 мая. Это самая последняя версия, включающая все возможные исправления и дополнения. Если вы желаете получить прошивку для других телефонов, ищите свой аппарат по ссылке. Одна из более старых редакций вам непременно подойдёт. Все ссылки доступны в источнике, изучите инструкцию перед любыми манипуляциями со своим гаджетом. Напомним, что все аппараты получили новую прошивку на базе Android 11.

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