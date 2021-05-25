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Совсем недавно наши читатели могли ознакомиться с огромным списком ошибок, которые присутствуют на смартфонах Xiaomi, работающих на прошивке MIUI 12. Как оказалось, проблем так много, что китайский производитель решил избавиться от них одним махом. Как отличная альтернатива многочисленным патчам выйдет новая MIUI 12.5. Что любопытно, ещё зимой об её существовании не было и речи, поскольку шла активная фаза разработки MIUI 13. Неясно, по каким причинам было решено отказаться об 13-й версии прошивки, но пока о сроках её выхода ничего не известно.

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Совсем иная ситуация с MIUI 12.5. Уже сегодня линейка Mi 11 начала получать стабильную прошивку по воздуху не только в Китае, но и в Европе. Следом идёт десятая серия флагманов, но пока выпуск её находится только в процессе бета-теста. Остальные аппараты под вопросом, ведь несмотря на ранее озвученные сроки, выпуск стабильного обновления по воздуху в Китае для второй волны так и не стартовал.

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Пока официальные источники продолжают настаивать, что первые пользователи начнут получать MIUI 12.5 по воздуху к концу 2 квартала 2021 года. Поскольку до этого остаётся всего месяц, есть большие сомнения относительно реальности подобных сроков. Инсайдеры пока не готовы опровергать заявления Xiaomi, поэтому мы ознакомимся с полным списком телефонов, которые к концу 1 квартала получат новую прошивку. Отметим, что есть все основания полагать, что этого не случится, но кто мы в сущности такие, чтобы спорить с официальной позицией Xiaomi?

Mi 10 Lite Zoom Redmi 9T Mi 8 Explorer Edition Redmi Note 9 5G Redmi K30 5G Redmi Note 9S Redmi K20 Pro Mi 10 Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9T Mi 10T Mi 10 Ultra Mi Mix 3 Mi Mix Fold Mi 8 Redmi K30 Racing Mi 11 Mi CC9 Meitu Edition Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 10 Pro Mi 10 Pro Mi 11 Lite 5G Redmi 9 Redmi K30 Ultra Mi 10 Youth Edition Mi 9 Mi 11 Pro Redmi Note 7 Pro Mi Note 10/Pro Mi CC9e Redmi K40 Pro Redmi 10X 5G Redmi Note 10S Redmi K30i 5G Mi 10 Lite Redmi K30 Pro 5G Redmi Note 10 Pro Max Mi Note 10 Lite Redmi Note 8 Pro Mi 10S Redmi K30 Redmi 10X Pro 5G Mi 9 Pro 5G Redmi K30S Ultra Mi 9 SE Mi 11 Ultra Redmi Note 8T Redmi Note 8 Redmi K20 Redmi K40 Mi Mix 2S Mi CC9/Mi 9 Lite Redmi Note 9 4G Mi CC9 Pro Redmi Note 7 Mi 10T Lite Mi 10T Pro