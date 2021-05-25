Redmi Note 7 Pro, Mi 9, Mi 8 и другие 57 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 в июне 2021 года
Совсем недавно наши читатели могли ознакомиться с огромным списком ошибок, которые присутствуют на смартфонах Xiaomi, работающих на прошивке MIUI 12. Как оказалось, проблем так много, что китайский производитель решил избавиться от них одним махом. Как отличная альтернатива многочисленным патчам выйдет новая MIUI 12.5. Что любопытно, ещё зимой об её существовании не было и речи, поскольку шла активная фаза разработки MIUI 13. Неясно, по каким причинам было решено отказаться об 13-й версии прошивки, но пока о сроках её выхода ничего не известно.
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Совсем иная ситуация с MIUI 12.5. Уже сегодня линейка Mi 11 начала получать стабильную прошивку по воздуху не только в Китае, но и в Европе. Следом идёт десятая серия флагманов, но пока выпуск её находится только в процессе бета-теста. Остальные аппараты под вопросом, ведь несмотря на ранее озвученные сроки, выпуск стабильного обновления по воздуху в Китае для второй волны так и не стартовал.
Пока официальные источники продолжают настаивать, что первые пользователи начнут получать MIUI 12.5 по воздуху к концу 2 квартала 2021 года. Поскольку до этого остаётся всего месяц, есть большие сомнения относительно реальности подобных сроков. Инсайдеры пока не готовы опровергать заявления Xiaomi, поэтому мы ознакомимся с полным списком телефонов, которые к концу 1 квартала получат новую прошивку. Отметим, что есть все основания полагать, что этого не случится, но кто мы в сущности такие, чтобы спорить с официальной позицией Xiaomi?
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi 9T
- Mi 8 Explorer Edition
- Redmi Note 9 5G
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 9S
- Redmi K20 Pro
- Mi 10
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9T
- Mi 10T
- Mi 10 Ultra
- Mi Mix 3
- Mi Mix Fold
- Mi 8
- Redmi K30 Racing
- Mi 11
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Mi 10 Pro
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi 9
- Redmi K30 Ultra
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 9
- Mi 11 Pro
- Redmi Note 7 Pro
- Mi Note 10/Pro
- Mi CC9e
- Redmi K40 Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi Note 10S
- Redmi K30i 5G
- Mi 10 Lite
- Redmi K30 Pro 5G
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 10S
- Redmi K30
- Redmi 10X Pro 5G
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi K30S Ultra
- Mi 9 SE
- Mi 11 Ultra
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8
- Redmi K20
- Redmi K40
- Mi Mix 2S
- Mi CC9/Mi 9 Lite
- Redmi Note 9 4G
- Mi CC9 Pro
- Redmi Note 7
- Mi 10T Lite
- Mi 10T Pro
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