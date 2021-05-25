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Redmi Note 7 Pro, Mi 9, Mi 8 и другие 57 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 в июне 2021 года

Изучаем наиболее полный список смартфонов Xiaomi, претендующих на получение новой прошивки
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Совсем недавно наши читатели могли ознакомиться с огромным списком ошибок, которые присутствуют на смартфонах Xiaomi, работающих на прошивке MIUI 12. Как оказалось, проблем так много, что китайский производитель решил избавиться от них одним махом. Как отличная альтернатива многочисленным патчам выйдет новая MIUI 12.5. Что любопытно, ещё зимой об её существовании не было и речи, поскольку шла активная фаза разработки MIUI 13. Неясно, по каким причинам было решено отказаться об 13-й версии прошивки, но пока о сроках её выхода ничего не известно.

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Совсем иная ситуация с MIUI 12.5. Уже сегодня линейка Mi 11 начала получать стабильную прошивку по воздуху не только в Китае, но и в Европе. Следом идёт десятая серия флагманов, но пока выпуск её находится только в процессе бета-теста. Остальные аппараты под вопросом, ведь несмотря на ранее озвученные сроки, выпуск стабильного обновления по воздуху в Китае для второй волны так и не стартовал.

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Пока официальные источники продолжают настаивать, что первые пользователи начнут получать MIUI 12.5 по воздуху к концу 2 квартала 2021 года. Поскольку до этого остаётся всего месяц, есть большие сомнения относительно реальности подобных сроков. Инсайдеры пока не готовы опровергать заявления Xiaomi, поэтому мы ознакомимся с полным списком телефонов, которые к концу 1 квартала получат новую прошивку. Отметим, что есть все основания полагать, что этого не случится, но кто мы в сущности такие, чтобы спорить с официальной позицией Xiaomi?

  1. Mi 10 Lite Zoom
  2. Redmi 9T
  3. Mi 8 Explorer Edition
  4. Redmi Note 9 5G
  5. Redmi K30 5G
  6. Redmi Note 9S
  7. Redmi K20 Pro
  8. Mi 10
  9. Redmi Note 9 Pro
  10. Redmi Note 9T
  11. Mi 10T
  12. Mi 10 Ultra
  13. Mi Mix 3
  14. Mi Mix Fold
  15. Mi 8
  16. Redmi K30 Racing
  17. Mi 11
  18. Mi CC9 Meitu Edition
  19. Redmi Note 9 Pro 5G
  20. Redmi Note 10 Pro
  21. Mi 10 Pro
  22. Mi 11 Lite 5G
  23. Redmi 9
  24. Redmi K30 Ultra
  25. Mi 10 Youth Edition
  26. Mi 9
  27. Mi 11 Pro
  28. Redmi Note 7 Pro
  29. Mi Note 10/Pro
  30. Mi CC9e
  31. Redmi K40 Pro
  32. Redmi 10X 5G
  33. Redmi Note 10S
  34. Redmi K30i 5G
  35. Mi 10 Lite
  36. Redmi K30 Pro 5G
  37. Redmi Note 10 Pro Max
  38. Mi Note 10 Lite
  39. Redmi Note 8 Pro
  40. Mi 10S
  41. Redmi K30
  42. Redmi 10X Pro 5G
  43. Mi 9 Pro 5G
  44. Redmi K30S Ultra
  45. Mi 9 SE
  46. Mi 11 Ultra
  47. Redmi Note 8T
  48. Redmi Note 8
  49. Redmi K20
  50. Redmi K40
  51. Mi Mix 2S
  52. Mi CC9/Mi 9 Lite
  53. Redmi Note 9 4G
  54. Mi CC9 Pro
  55. Redmi Note 7
  56. Mi 10T Lite
  57. Mi 10T Pro
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