Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Каждый раз, когда криптовалюты падают, по миру разносятся радостные возгласы геймеров. Многие из них считают добычу Эфириума злом во плоти и ждут не дождутся, когда монета опустится до позиций весны 2020 года. Пока предпосылок для подобного развития событий нет, поскольку криптовалюты прочно стоят на ногах, а инвесторы продолжают вкладывать в цифровые деньги и связанные с ними проекты сотни миллионов долларов. К примеру, вчера стало известно о том, что создатели Chia Coin получили 60 миллионов долларов. Деньги будут потрачены на создание полноценной экосистемы, а также на полноценное IPO. Поясняем – ребята хотят выйти на биржу, превратившись из подпольной конторы в уважаемую компанию. Мало того, это даст доступ к гигантским инвестициям, а в обозримом будущем позволит приступить к выводу миллиардов долларов, которые себе нарисовали эти парни.

реклама

Но проблема видеокарт не ограничивается только лишь майнерами, ведь есть ещё дефицит полупроводников, а также перекупщики, использующие собственные связи для доступа к большим партиям графических чипов. Известно, что грядёт вторая волна видеокарт NVIDIA, которая получит защиту от майнеров и должна стать более массовой. Судя по всему, порадовать геймеров решила компания ASUS. Как стало известно, в ближайшем будущем производитель намерен выпустить более 100 различных моделей, включая новые GeForce RTX 3080 и RTX 3070 Ti. Именно такая информация была подана Евразийскому регулятору (EEC).

анонсы и реклама 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней RTX 3060 - все больше и больше в наличии 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

реклама

Из любопытного: заявлена модель RTX 3090 LHR (сниженный уровень хешрейта или Lite Hash Rate). Ранее NVIDIA уверяла, что данная видеокарта не пользуется успехом у майнеров, а значит выпускать её в таком варианте не нужно. Возможно, у ASUS на этот счёт свои планы, а может быть они решили зарегистрировать парочку моделей на всякий случай. Также особое внимание уделяется серии CMP, предназначенной для шахтёров и лишённых интерфейса для вывода на дисплей. Таковых из сотни зарегистрированных насчитывается ровно 40. Это значит, что планы NVIDIA и ASUS на этот счёт однозначны, ведь во время бума майнинга только наивный и глупый производитель на зарабатывает на фермерах.

Ознакомиться со всеми зарегистрированными сериями можно на изображениях выше. Стоит учитывать, что не все они поступят в продажу, но даже половины достаточно, чтобы встряхнуть рынок графических чипов. Неясно, в каком количестве каждая из них поступит в продажу. Если хотя бы по 5000 единиц, то только от ASUS мы получим полмиллиона видеокарт.