ASUS планирует расширить производство видеокарт для майнеров, выпустив 40 новых моделей CMP
Каждый раз, когда криптовалюты падают, по миру разносятся радостные возгласы геймеров. Многие из них считают добычу Эфириума злом во плоти и ждут не дождутся, когда монета опустится до позиций весны 2020 года. Пока предпосылок для подобного развития событий нет, поскольку криптовалюты прочно стоят на ногах, а инвесторы продолжают вкладывать в цифровые деньги и связанные с ними проекты сотни миллионов долларов. К примеру, вчера стало известно о том, что создатели Chia Coin получили 60 миллионов долларов. Деньги будут потрачены на создание полноценной экосистемы, а также на полноценное IPO. Поясняем – ребята хотят выйти на биржу, превратившись из подпольной конторы в уважаемую компанию. Мало того, это даст доступ к гигантским инвестициям, а в обозримом будущем позволит приступить к выводу миллиардов долларов, которые себе нарисовали эти парни.
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Но проблема видеокарт не ограничивается только лишь майнерами, ведь есть ещё дефицит полупроводников, а также перекупщики, использующие собственные связи для доступа к большим партиям графических чипов. Известно, что грядёт вторая волна видеокарт NVIDIA, которая получит защиту от майнеров и должна стать более массовой. Судя по всему, порадовать геймеров решила компания ASUS. Как стало известно, в ближайшем будущем производитель намерен выпустить более 100 различных моделей, включая новые GeForce RTX 3080 и RTX 3070 Ti. Именно такая информация была подана Евразийскому регулятору (EEC).
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Из любопытного: заявлена модель RTX 3090 LHR (сниженный уровень хешрейта или Lite Hash Rate). Ранее NVIDIA уверяла, что данная видеокарта не пользуется успехом у майнеров, а значит выпускать её в таком варианте не нужно. Возможно, у ASUS на этот счёт свои планы, а может быть они решили зарегистрировать парочку моделей на всякий случай. Также особое внимание уделяется серии CMP, предназначенной для шахтёров и лишённых интерфейса для вывода на дисплей. Таковых из сотни зарегистрированных насчитывается ровно 40. Это значит, что планы NVIDIA и ASUS на этот счёт однозначны, ведь во время бума майнинга только наивный и глупый производитель на зарабатывает на фермерах.
Ознакомиться со всеми зарегистрированными сериями можно на изображениях выше. Стоит учитывать, что не все они поступят в продажу, но даже половины достаточно, чтобы встряхнуть рынок графических чипов. Неясно, в каком количестве каждая из них поступит в продажу. Если хотя бы по 5000 единиц, то только от ASUS мы получим полмиллиона видеокарт.
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