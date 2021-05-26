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ASUS планирует расширить производство видеокарт для майнеров, выпустив 40 новых моделей CMP

Новых видеокарт для шахтёров станет гораздо больше
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RTX 3060 стоит как 2060
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Каждый раз, когда криптовалюты падают, по миру разносятся радостные возгласы геймеров. Многие из них считают добычу Эфириума злом во плоти и ждут не дождутся, когда монета опустится до позиций весны 2020 года. Пока предпосылок для подобного развития событий нет, поскольку криптовалюты прочно стоят на ногах, а инвесторы продолжают вкладывать в цифровые деньги и связанные с ними проекты сотни миллионов долларов. К примеру, вчера стало известно о том, что создатели Chia Coin получили 60 миллионов долларов. Деньги будут потрачены на создание полноценной экосистемы, а также на полноценное IPO. Поясняем – ребята хотят выйти на биржу, превратившись из подпольной конторы в уважаемую компанию. Мало того, это даст доступ к гигантским инвестициям, а в обозримом будущем позволит приступить к выводу миллиардов долларов, которые себе нарисовали эти парни.

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Но проблема видеокарт не ограничивается только лишь майнерами, ведь есть ещё дефицит полупроводников, а также перекупщики, использующие собственные связи для доступа к большим партиям графических чипов. Известно, что грядёт вторая волна видеокарт NVIDIA, которая получит защиту от майнеров и должна стать более массовой. Судя по всему, порадовать геймеров решила компания ASUS. Как стало известно, в ближайшем будущем производитель намерен выпустить более 100 различных моделей, включая новые GeForce RTX 3080 и RTX 3070 Ti. Именно такая информация была подана Евразийскому регулятору (EEC).

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Из любопытного: заявлена модель RTX 3090 LHR (сниженный уровень хешрейта или Lite Hash Rate). Ранее NVIDIA уверяла, что данная видеокарта не пользуется успехом у майнеров, а значит выпускать её в таком варианте не нужно. Возможно, у ASUS на этот счёт свои планы, а может быть они решили зарегистрировать парочку моделей на всякий случай. Также особое внимание уделяется серии CMP, предназначенной для шахтёров и лишённых интерфейса для вывода на дисплей. Таковых из сотни зарегистрированных насчитывается ровно 40. Это значит, что планы NVIDIA и ASUS на этот счёт однозначны, ведь во время бума майнинга только наивный и глупый производитель на зарабатывает на фермерах.

Ознакомиться со всеми зарегистрированными сериями можно на изображениях выше. Стоит учитывать, что не все они поступят в продажу, но даже половины достаточно, чтобы встряхнуть рынок графических чипов. Неясно, в каком количестве каждая из них поступит в продажу. Если хотя бы по 5000 единиц, то только от ASUS мы получим полмиллиона видеокарт.

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