Обновлённый смартфон Xiaomi Redmi Note 8 2021 получит менее быстрый CPU MediaTek и всего 4 Гб ОЗУ
Xiaomi Redmi Note 8 был выпущен в 2019 и заслуженно стал одним их самых популярных смартфонов не только 19, но и 20 года. Аппараты расходились как горячие пирожки, предлагая разумную стоимость с весьма внушительными характеристиками. Телефон стал логичным продолжением седьмой серии, получив более энергоэффективный процессор Snapdragon 665; скоростной накопитель UFS 2.1, оказавшийся куда быстрее стандартного eMMC 5.1; функцию замедленной записи с 240 fps; сверхширокоугольный объектив; возможность записи видео в формате 4К, а также повышенную яркость дисплея (620 нит vs 473 нит). Кроме того, телефон был явно привлекательнее седьмой серии визуально, что и сделало его популярным.
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Несколько дней назад Xiaomi неожиданно сообщила, что решила вернуть в строй старого бойца, выпустив Redmi Note 8 2021. Визуально, это тот же аппарат, унаследовавший от телефона 2019 года абсолютно всё, от 48 Мп камеры, до дизайна. Это может показаться странным и нелогичным, но на самом деле здесь всё упирается в деньги. Redmi Note 8 узнаваем. Он имеет приятный дизайн, который до сих пор вызывает интерес и не приелся несмотря на то, что на дворе 2021 год. Покупатели готовы покупать смартфон, но выпуск его на старом Snapdragon 665 осложняется тем, что процессоры Qualcomm стоят дороже своих конкурентов из лагеря MediaTek. Кроме того, первые уже не выпускаются, тогда как вторые всегда готовы протянуть руку помощи по сходной цене.
Итак, новинка получит спорный процессор Helio G85, который практически идентичен Snapdragon 665 по производительности в играх, но проигрывает ему в энергоэффективности и уступает в некоторых задачах до 3%. На самом деле это будет незаметно, но даже сам факт ухудшения характеристик выглядит странно. Положение дел должна спасти новая прошивка MIUI 12.5, которая будет их коробки поставляться на новой ОС Android 11. Пожалуй, это единственная весомая разница, ведь оригинальный Redmi Note 8 получит всё это к середине лета. Есть ещё одна мелочь, которую стоит помнить. Дело в том, что следующую версию MIUI 13 старичку Redmi Note 8 2019 года не видать. Это же относится и к Android 12, а вот реинкарнация на базе процессора Helio G85 получит право на MIUI 13. Поскольку большинство пользователей не интересуется ни процессорами, ни прошивками, то всё это для них окажется незнатно, но это не значит, что мы с вами всё это не видим. Кстати, старый смартфон мог похвастать версией на 6 Гб, в то время как новинка ограничена только 4 Гб ОЗУ.
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