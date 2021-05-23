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Выход MIUI 12.5 должен состояться уже этим летом. Стоит отметить, что некоторые аппараты начали получать новую прошивку ещё месяц назад, но по большей части это касается Китая, в то время как владельцы смартфонов из других стран пока вынуждены ждать. Специально для нетерпеливых выходят стабильные инсайдерские образы, но и они не являются панацеей, поскольку требует разблокированного загрузчика и ручной установки с потерей всех данных. Кстати, пока пользователи продолжают ждать MIUI 12.5, инсайдеры обнаруживают всё новые и новые ошибки в текущей версии MIUI 12. Она построена на Android 10 и уже много месяцев портит нервы многим владельцам аппаратов Xiaomi.

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Если говорить о последних новостях, то владельцы девятой серии Redmi заметили проблемы со звуком в случае, если музыка была поставлена на паузу, а смартфон оказался заблокирован. После возврата на главный экран запуск аудио происходит с искажениями. Также после нового обновления телефоны Mi Mix 3 ощутимо потеряли громкость. Redmi Note 9S стал хуже справляться с повседневными задачами, а производительность в некоторых случаях сильно упала. Redmi Note 9 Pro «радует» владельцев спонтанными перезагрузками, а Mi 11X (Poco F3) не откликается на нажатия на сенсорные кнопки. Ну а Redmi Note 10 Pro и вовсе отказывается подключаться к сети Wi-Fi. Всё это и многое другое появилось в ходе последних обновлений, которые выходили в 20-х числах мая.

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Но куда хуже обстоят дела с Mi 9T, Mi 9 и Redmi Note 8 Pro. Специально для наших читателей мы оставляем ссылку на большую таблицу с всё увеличивающимся количеством системных ошибок. Многие и них появились там ещё в начале весны, но решать их никто не планирует. Создаётся такое ощущение, что Xiaomi бросила владельцев популярных аппаратов, не желая выпускать патчи, снижающие количество ошибок. Скорее всего, так и есть, а единственным объяснением может быть скорый выход MIUI 12.5. Вполне возможно, руководство китайской компании решило не предпринимать лишних действий, решив все проблемы одним махом.

Судя по тому, что такой огромный список ошибок не мешает фанатам Xiaomi покупать всё больше новых аппаратов, пока, рассчитывать на своевременную правку дыр не приходится.