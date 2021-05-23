Видеокарта GeForce RTX 3080 в РФ стоит на $500 дороже компьютера Razer на базе GeForce RTX 3080 Ti
Новые видеокарты NVIDIA ещё не поступили в магазины, а перекупщики уже готовятся запустить руки в первые партии. Неясно, как они планируют их использовать, ведь согласно официальным заявлениям, и GeForce RTX 3070 Ti, и RTX 3080 Ti будут выпускаться с программной блокировкой, снижающий эффективность добычи Эфира в 2 раза. Если судить по ценам, которые выставили на новинки некоторые ритейлеры, то геймеры пока могут не волноваться, ведь дешёвых карт нет, не было и не будет.
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Однако, не всё так плохо, ведь Razer предлагает уже сегодня сделать предзаказ на готовый системный блок на базе одной из моделей. Возможность доступна на китайской площадке Tmall, а цены действительно низкие, особенно на фоне 300 000 рублей, которые просят за RTX 3080 в РФ. Тем, кто планирует собрать систему на базе RTX 3080 Ti, придётся довольствоваться 12-ядерным процессором Ryzen 9 5900X. Можно сделать выбор между материнской платой на топовом чипсете Х570, или на более новом – В550. Вторая система оценена в 3575 долларов и поставляется с накопителем на 512 Гб, блоком питания на 850 Вт и ОЗУ 16 Гб, в то время как первая предлагает скоростной твердотельный SSD объёмом 1 Тб, блок питания на 1000 Вт и 32 Гб оперативной памяти. За всё это попросят 3885 долларов. Если учитывать, что железо в данном случае стоит около 1300-1600 долларов, то сама видеокарта обойдётся в 2300 долларов (приблизительно).
Цены на комплектацию с RTX 3070 Ti более гуманны. Так, сборка на процессоре Ryzen 5 5600X обойдётся в 2098 долларов, в то время как на более скоростном камне Ryzen 7 5800X затянет 2331 доллар. Если оценивать само железо без видеокарты, то за RTX 3070 Ti просят около 1200 долларов. Если учитывать, что GeForce RTX 3080 Ti получит рекомендованную цену в 999 долларов, то Razer предлагает переплатить всего в два раза. Точно те же цифры актуальны и для GeForce RTX 3070 Ti, за которую вместо 600 долларов попросят 1200.
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Изучить все предложения можно в данном материале. Отметим, что текущее предложение доступно исключительно для жителей материкового Китая. Даже если магазин примет у вас предзаказ и вышлет его по адресу, таможенные пошлины снизят эффект до нуля. Возможно, когда майнеры увидят, что обе карточки действительно неэффективны, цены на них пойдут вниз и на отечественном рынке. Но пока все это только догадки, нам остаётся дождаться официальных продаж.
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