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Если вам казалось, что эпопея с GeForce RTX 3080 Ti скоро завершится, то спешим вас разочаровать. На данном этапе известно, что NVIDIA установила дату продажи на 3 июня, а рекомендованная цена зафиксирована на уровне 999 долларов. Это дороже обычной GeForce RTX 3080, но дешевле GeForce RTX 3090, а значит количество энтузиастов, которые могут себе позволить потратить на игры тысячу долларов, будет куда больше, чем для флагманской модели. Также мы знаем о то, что с GeForce RTX 3080 Ti получит блокировку от майнинга Эфириума. Это не значит, что эта самая блокировка будет эффективной, но сам факт её наличия вызывает сдержанный оптимизм. Могло показаться, что майнеры просто не захотят размениваться на эксперименты, а значит геймеры получат большую часть выпущенной партии. Что же, пока с блокировками всё туманно, но новости о предварительных ценах явно не радуют.

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Как стало известно, продавец из Пакистана уже выставил предварительный ценник на новую видеокарту, предлагая сделать предзаказ всего за 2700 долларов. Ясно, что это в три раза дороже рекомендованной цены, а значит ни о каких продажах без трёхкратных наценок не может пока быть и речи. Поскольку уже 10 июня в продажу поступит GeForce RTX 3070 Ti, то ритейлер предлагает сделать предзаказ и на неё. Сообщается, что карта с рекомендованной ценой в 599 долларов будет продаваться за 2000 долларов, что чуть более чем в три раза дороже.

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В источнике указывается, что цена не финальная, намекая на то, что она может упасть к моменту выхода, либо в других магазинах, в том числе и европейских оказаться просто меньше. Что же, давайте вспомним первые предварительные цены на GeForce RTX 3060. Видеокарту с рекомендованной стоимостью в 330 долларов предлагали за 1000 долларов. Как выяснилось, это ещё цветочки, ведь после разблокировки антимайнерской защиты в РФ стоимость её ушла далеко за 90 000 рублей.

Кстати, на этот раз NVIDIA планирует выпустить эталонную версию обеих видеокарт. Это значит, что в некоторых странах счастливчикам удастся получить GeForce RTX 3080 Ti FE (Founders Edition) по максимальной приближённой к рекомендованной стоимости. Скорее всего, РФ в список таковых не войдёт, поскольку американская компания вначале попытается насытить собственный рынок, а после уже радовать геймеров из других стран.

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