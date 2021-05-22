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Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12.5 на Android 11 для 48 актуальных смартфонов

Ссылки на закачку стабильных китайских образов
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На этой неделе состоялась презентация новой операционной системы Android 12. Пока перед нами ранняя бета-версия, которая находится на стадии тестирования и предназначена для тех, у кого желание получить нововведения в первых рядах выше чувства самосохранения. В данном случае речь идёт о многочисленных ошибках, которые продолжают отлавливать инсайдеры. Это значит, что вместо стабильной ОС вы получите сырой продукт, который может преподнести вам множество сюрпризов. По сети уже гуляет несколько неофициальных списков, один из которых включает 39 совместимых смартфонов. Ясно, что таковых будет больше, но пока это не так важно, ведь на данный момент владельцы аппаратов Xiaomi не получили даже Android 11.

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Ожидается, что рассылка начнётся к лету, ну а для российского рынка обновление может задержаться до осени. И это только Android 11. Говоря об Android 12, можно констатировать, что массовый пользователь получит к нему доступ не раньше весны 2022 года, но это оптимистичный прогноз. Поскольку всё это случится очень нескоро на повестке дня стоит выход прошивки MIUI 12.5. Сегодня у нас в списке только те аппараты, которые получили стабильный образ.

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Поскольку рассылка по воздуху ещё не началась, инсайдеры не советуют скачивать и устанавливать подобные обновления новичкам. Однако, если вам хочется получить новую прошивку на пару месяцев раньше остальных, переходите по данной ссылке. Там вы найдёте описание каждого телефона, инструкцию и саму ссылку на официальный сайт Xiaomi. В перечне ниже 48 смартфонов. Иногда появляются утечки, согласно которым совместимых телефонов может быть больше, но в данном случае у нас исключительно проверенная информация.

  1. Mi 11X
  2. POCO F3 GT
  3. Redmi Note 8
  4. Mi 10
  5. Mi 10T
  6. Mi 10T Lite
  7. Redmi K30 Pro
  8. Mi Note 10
  9. POCO F2 Pro
  10. Redmi 9 Power
  11. Redmi K40
  12. Redmi K20
  13. Mi 10 Lite Zoom
  14. Mi 9T Pro
  15. Mi 10 Youth Edition
  16. Mi 10S
  17. Redmi Note 9 4G [China]
  18. Mi 9 SE
  19. POCO F3
  20. Redmi Note 8 Pro
  21. Mi 9
  22. Mi 9T
  23. Mi CC9
  24. Redmi K30i 5G
  25. Redmi Note 9T
  26. Mi 10i
  27. Mi CC9 Meitu Edition
  28. Redmi 9T
  29. Redmi Note 9 5G [China]
  30. Redmi K30S
  31. Mi 9 Pro 5G
  32. Mi CC9 Pro
  33. Redmi K40 Pro
  34. Mi 10 Ultra
  35. Redmi K20 Pro
  36. POCO X2
  37. Mi 11 Lite 5G
  38. Redmi 10X 5G
  39. Mi 10 Pro
  40. Redmi K30 4G
  41. Mi 11
  42. Redmi 10X Pro
  43. Redmi Note 9 Pro 5G
  44. Mi 11 Ultra
  45. Redmi K30 5G
  46. Redmi K30 Ultra
  47. Mi 9 Lite
  48. Redmi K40 Gaming
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