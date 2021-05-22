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На этой неделе состоялась презентация новой операционной системы Android 12. Пока перед нами ранняя бета-версия, которая находится на стадии тестирования и предназначена для тех, у кого желание получить нововведения в первых рядах выше чувства самосохранения. В данном случае речь идёт о многочисленных ошибках, которые продолжают отлавливать инсайдеры. Это значит, что вместо стабильной ОС вы получите сырой продукт, который может преподнести вам множество сюрпризов. По сети уже гуляет несколько неофициальных списков, один из которых включает 39 совместимых смартфонов. Ясно, что таковых будет больше, но пока это не так важно, ведь на данный момент владельцы аппаратов Xiaomi не получили даже Android 11.

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Ожидается, что рассылка начнётся к лету, ну а для российского рынка обновление может задержаться до осени. И это только Android 11. Говоря об Android 12, можно констатировать, что массовый пользователь получит к нему доступ не раньше весны 2022 года, но это оптимистичный прогноз. Поскольку всё это случится очень нескоро на повестке дня стоит выход прошивки MIUI 12.5. Сегодня у нас в списке только те аппараты, которые получили стабильный образ.

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Поскольку рассылка по воздуху ещё не началась, инсайдеры не советуют скачивать и устанавливать подобные обновления новичкам. Однако, если вам хочется получить новую прошивку на пару месяцев раньше остальных, переходите по данной ссылке. Там вы найдёте описание каждого телефона, инструкцию и саму ссылку на официальный сайт Xiaomi. В перечне ниже 48 смартфонов. Иногда появляются утечки, согласно которым совместимых телефонов может быть больше, но в данном случае у нас исключительно проверенная информация.

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