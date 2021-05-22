Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12.5 на Android 11 для 48 актуальных смартфонов
На этой неделе состоялась презентация новой операционной системы Android 12. Пока перед нами ранняя бета-версия, которая находится на стадии тестирования и предназначена для тех, у кого желание получить нововведения в первых рядах выше чувства самосохранения. В данном случае речь идёт о многочисленных ошибках, которые продолжают отлавливать инсайдеры. Это значит, что вместо стабильной ОС вы получите сырой продукт, который может преподнести вам множество сюрпризов. По сети уже гуляет несколько неофициальных списков, один из которых включает 39 совместимых смартфонов. Ясно, что таковых будет больше, но пока это не так важно, ведь на данный момент владельцы аппаратов Xiaomi не получили даже Android 11.
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Ожидается, что рассылка начнётся к лету, ну а для российского рынка обновление может задержаться до осени. И это только Android 11. Говоря об Android 12, можно констатировать, что массовый пользователь получит к нему доступ не раньше весны 2022 года, но это оптимистичный прогноз. Поскольку всё это случится очень нескоро на повестке дня стоит выход прошивки MIUI 12.5. Сегодня у нас в списке только те аппараты, которые получили стабильный образ.
Поскольку рассылка по воздуху ещё не началась, инсайдеры не советуют скачивать и устанавливать подобные обновления новичкам. Однако, если вам хочется получить новую прошивку на пару месяцев раньше остальных, переходите по данной ссылке. Там вы найдёте описание каждого телефона, инструкцию и саму ссылку на официальный сайт Xiaomi. В перечне ниже 48 смартфонов. Иногда появляются утечки, согласно которым совместимых телефонов может быть больше, но в данном случае у нас исключительно проверенная информация.
- Mi 11X
- POCO F3 GT
- Redmi Note 8
- Mi 10
- Mi 10T
- Mi 10T Lite
- Redmi K30 Pro
- Mi Note 10
- POCO F2 Pro
- Redmi 9 Power
- Redmi K40
- Redmi K20
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 9T Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 10S
- Redmi Note 9 4G [China]
- Mi 9 SE
- POCO F3
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 9
- Mi 9T
- Mi CC9
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 9T
- Mi 10i
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi 9T
- Redmi Note 9 5G [China]
- Redmi K30S
- Mi 9 Pro 5G
- Mi CC9 Pro
- Redmi K40 Pro
- Mi 10 Ultra
- Redmi K20 Pro
- POCO X2
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi 10X 5G
- Mi 10 Pro
- Redmi K30 4G
- Mi 11
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi 11 Ultra
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Ultra
- Mi 9 Lite
- Redmi K40 Gaming
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