Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Эксперты РБК назвали лучшие стратегии покупки криптовалюты, а также сроки восстановления рынка

Какую криптовалюту покупать во время кризиса? Давайте разбираться
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3070 - цена пошла вниз
Самая необычная RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Рынок криптовалют упал и пока не собирается подниматься. Биткоин с большим трудом подбирается к 38 тысячам, а после снова теряет несколько сотен или даже тысяч долларов. Эфириум оказался неспособен перевалить за 2500 долларов и прямо сейчас торгуется ниже 2300 долларов. Даже любимый токен Илона Маска – Дигикоин и тот вот-вот отбросит копыта. Вообще мы, конечно, немного преувеличиваем, ведь по сравнению с декабрём 2020 года криптовалюта подросла от пяти до десяти и более раз, а отдельные токены сделали своих разработчиков баснословно богатыми. Тем не менее инвесторы привыкли к высокой стоимости отдельных монет и сегодня не знают, что делать дальше.

реклама

Специально для них РБК выслушало мнение специалистов, о котором мы сегодня и поговорим. Итак, если вы ещё не поняли, что криптовалюта – это большой разросшийся пузырь (учтите, что это заявил сам Виталик Бутерин), то лучшей стратегией будет диверсификация активов. Аналитики предлагают собрать портфель из следящих монет:

  • Биткоин (BTC) — 20% будет в самый раз
  • Эфириум (ETH) — 15% на фоне слабых позиций выглядит разумно
  • Binance Coin (BNB) — 15% одного из самых популярных активов
  • Cardano (ADA) — 10% и не одной монетой больше
  • Ripple (XRP) — 20% перспективного актива
  • Polkadot (DOT) — 10% малоизвестного токена
  •  Uniswap (UNI) — 10% ещё один биржевой актив
анонсы и реклама
RTX 3080 - это вещица для очень богатых
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
<b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
RX 6900XT - видеокарта для богатых
Galaxy S21 - цена упала на порядок
1Tb HDD на распродаже в Регарде
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку

Одновременно с этим эксперты отмечают, что сегодня есть смысл заполнить вашу корзину исключительно Биткоинами и Эфириумом. Дело в том, что Первый до сих пор не потерял интерес крупных инвесторов, в то время как второй актив имеет крайне высокий потенциал. А вот будущее аклькоинов выглядит неопределённо. Аналитики полагают, что в будущем слабые токены могут уйти, оставив место для нескольких самых популярных и дорогих. Очевидно, что ни Биткоин, ни Эфириум умирать не собираются, а вот ADA и DOT на этом фоне имеют более слабые позиции, как и сотни других альткоинов.

реклама

В конце эксперты заявляют, что есть все основания ждать ещё одну волну коррекции криптовалют. Это может случиться спонтанно. Например, если влиятельный политик одного из крупных государств предложит ограничить криптовалюты. В этом случае вам не поможет ни диверсификация, ни что-то другое. Отмечается, что криптовалюта в любом случае продолжит рост, вот только это может произойти не раньше лета 2022 года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
20
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
29
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 ХТ
6
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P2451F (2021)
7
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
7
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 22
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 62
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 21
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Epic Games Store разочаровала геймеров тайной раздачей от 20 мая, не выпустив GTA V или Ведьмак 3
19
19 мая майнеры Эфириума получили рекордный доход за счёт высоких комиссий и ажиотажа на рынке
27
Xiaomi POCO X3 упал в цене – Snapdragon 732G, NFC, экран 120 Гц и ёмкий аккумулятор со скидкой 15%
7
Анонсирован российский постапокалиптический шутер в духе S.T.A.L.K.E.R. 2
47
Разработчики Chia Coin нарисовали себе 21 миллион монет стоимостью 17 миллиардов долларов
59
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12.5 на Android 11 для 48 актуальных смартфонов
3
Правительство Китая намеревается полностью запретить майнинг и торговлю криптовалютой в стране
107
Виталик Бутерин за несколько дней обеднел на 12 миллиардов долларов
43
Виталик Бутерин назвал Биткоин пузырём и рассказал о влиянии Илона Маска на криптовалюту
47
20 смартфонов Xiaomi получили свежую стабильную прошивку MIUI 12
+
За месяц ёмкость сети накопителей для майнинга Chia Coin выросла в двадцать раз
66
Midea анонсировала портативный кондиционер Midea CarryCool Portable Air Conditioner весом 10 кг
14
Анонс Victoria 3, Советский Союз в Hearts of Iron IV, личный тронный зал для правителя в Crusader Kings III и другие события выставки от Paradox Interactive
+
Выясняем, как живётся на GeForce 1060 в 2021– самое время переходить на GeForce 3060 от Benchmark
9
Стали известны даты появления GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti в продаже и обзорах
30
Первые цены на GeForce RTX 3080 Ti оказались в 3 раза выше рекомендованных и стартуют с $3000
27
Геймеры из России и СНГ обрушили рейтинг Mass Effect Legendary Edition на Metacritic из-за локализации
31
Российских блогеров с 1 июня обяжут платить налоги в YouTube, а ставка составит от 20% до 40% и выше
34
Разгонный потенциал Tesla Roadster может оказаться выше ожидаемого
20
Игроки в ужасе от качества дополнения Elite Dangerous Odyssey
1

Популярные статьи

Уменьшаю нагрев своей видеокарты и продляю ее ресурс путем модификации BIOS-a
81
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
20
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
20
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
11
Thief - вор, просто вор
12

Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
23:19
Это верно-я хотел обновиться в том году но теперь сижу на 1060-а вот игр надаренных и купленных штук 60 мне хватит на несколько лет!
Первые цены на GeForce RTX 3080 Ti оказались в 3 раза выше рекомендованных и стартуют с $3000
S76256213
23:18
Вся правда про Биткойн и Эфириум за 30 секунд. https://www.youtube.com/watch?v=HyB057rhq4M
Виталик Бутерин назвал Биткоин пузырём и рассказал о влиянии Илона Маска на криптовалюту
Зеновий Радеонович
23:18
"гафон", по фрейду прям ) А если серьезно, с чем графику сравниваем?
Амбициозный космосим Star Citizen стал временно бесплатным
FillWillson
23:17
Вин 10 - это служба, качество которой майкрософт постоянно улучшает. Сначала напилят апдейтов, а потом их всё время улучшают... :) :) :)
Microsoft готовит большой патч, устраняющий более 40 ошибок новой версии Windows 10 21H1
REY_B_
23:17
Хэдж-фонды играют 24/7. Любителям за ними не угнаться - лёг спать довольный барышом. Проснулся... а там опаньки, всё уже попадало. Впрочем играйте, играйте! На этом биржевые игры и построены. Что лох...
Эксперты РБК назвали лучшие стратегии покупки криптовалюты, а также сроки восстановления рынка
Дмитрий Малинин
23:16
Ещё умные говорили-ищите кому выгодно! Так вот я думаю за майнингом всё равно стоят в большой мере и производители видеокарт-и уж они не откажутся получить хотя бы временно огромную прибыль!
Первые цены на GeForce RTX 3080 Ti оказались в 3 раза выше рекомендованных и стартуют с $3000
REY_B_
23:12
Сколько версий Андроида вышло, а удобства и функционала ПК всё равно нет. Хотя та же ХРюша, на таком железе "летает на гиперзвуке". И при этом весит в разы меньше.
Microsoft готовит большой патч, устраняющий более 40 ошибок новой версии Windows 10 21H1
Ivan
23:12
Виталик Бутерин назвал Биткоин пузырём и рассказал о влиянии Илона Маска на криптовалюту
Ivan
23:11
ты дурак ? а начал вроде умно - биток ограничен количеством, более того каждые 4 года срезают доходность чтоб оставшийся было добывать еще труднее, это и толкает цену , а МММ неограниченое количество ...
Виталик Бутерин назвал Биткоин пузырём и рассказал о влиянии Илона Маска на криптовалюту
Karely Coleman
23:11
Да они еще весят за 2 тонны, им прижим не особо поможет-то. Вообще, представляю больше как домохозяйки сели на спортбайки о 4 колесах, это то же самое. Готовы ли среднестатистические водятлы к разгону...
Илон Маск намекнул на выход Tesla Roadster с ракетным двигателем и разгоном 1.1 секунды до 100 км/ч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем