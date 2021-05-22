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Рынок криптовалют упал и пока не собирается подниматься. Биткоин с большим трудом подбирается к 38 тысячам, а после снова теряет несколько сотен или даже тысяч долларов. Эфириум оказался неспособен перевалить за 2500 долларов и прямо сейчас торгуется ниже 2300 долларов. Даже любимый токен Илона Маска – Дигикоин и тот вот-вот отбросит копыта. Вообще мы, конечно, немного преувеличиваем, ведь по сравнению с декабрём 2020 года криптовалюта подросла от пяти до десяти и более раз, а отдельные токены сделали своих разработчиков баснословно богатыми. Тем не менее инвесторы привыкли к высокой стоимости отдельных монет и сегодня не знают, что делать дальше.

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Специально для них РБК выслушало мнение специалистов, о котором мы сегодня и поговорим. Итак, если вы ещё не поняли, что криптовалюта – это большой разросшийся пузырь (учтите, что это заявил сам Виталик Бутерин), то лучшей стратегией будет диверсификация активов. Аналитики предлагают собрать портфель из следящих монет:

Биткоин (BTC) — 20% будет в самый раз

Эфириум (ETH) — 15% на фоне слабых позиций выглядит разумно

Binance Coin (BNB) — 15% одного из самых популярных активов

Cardano (ADA) — 10% и не одной монетой больше

Ripple (XRP) — 20% перспективного актива

Polkadot (DOT) — 10% малоизвестного токена

Uniswap (UNI) — 10% ещё один биржевой актив

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Одновременно с этим эксперты отмечают, что сегодня есть смысл заполнить вашу корзину исключительно Биткоинами и Эфириумом. Дело в том, что Первый до сих пор не потерял интерес крупных инвесторов, в то время как второй актив имеет крайне высокий потенциал. А вот будущее аклькоинов выглядит неопределённо. Аналитики полагают, что в будущем слабые токены могут уйти, оставив место для нескольких самых популярных и дорогих. Очевидно, что ни Биткоин, ни Эфириум умирать не собираются, а вот ADA и DOT на этом фоне имеют более слабые позиции, как и сотни других альткоинов.

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В конце эксперты заявляют, что есть все основания ждать ещё одну волну коррекции криптовалют. Это может случиться спонтанно. Например, если влиятельный политик одного из крупных государств предложит ограничить криптовалюты. В этом случае вам не поможет ни диверсификация, ни что-то другое. Отмечается, что криптовалюта в любом случае продолжит рост, вот только это может произойти не раньше лета 2022 года.