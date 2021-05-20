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В настоящий момент Xiaomi находится на начальной стадии создания и запуска прошивки MIUI 12.5. Пока похвастать наличием обновлений могут исключительно жители Поднебесной, в то время как европейские пользователи даже не получили реальных сроков появления первых бета-версий для целого ряда смартфонов. Мало того, до сих пор есть сомнения относительно включения в состав старых флагманов 2018 года, а значит многие пользователи находятся в подвешенном состоянии.

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Известно, что большинство телефонов вместе с MIUI 12.5 получат и последнюю версию мобильной ОС Android 11. Что любопытно, сегодня новая операционка доступна буквально для нескольких аппаратов, но Xiaomi уже приступила к тестированию Android 12. Новая ОС была анонсирована 18 мая и пока доступна в качестве бета-версии на несколько телефонов линейки Pixel. Известно, что первыми её получат представители линейки Mi 11, но многим владельцам смартфонов хочется знать здесь и сейчас, могут ли они рассчитывать на выход ОС на доступном им аппарате в будущем.

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Ниже представлен первый список, составленный сообществом инсайдеров. Он пока неофициальный, но создан на основе озвученных руководством Xiaomi условий распространения прошивок. Так, серия смартфонов Mi получает обновление Android 2 раза. Серия Redmi Note получает 1-2 обновления, в зависимости от популярности телефона и сроках поддержки. Бюджетники серии Redmi могут рассчитывать только на одно обновление. Отметим, что сроков выхода даже первых бета-версий пока нет. Скорее всего они начнут появляться ближе к осени для массовых девайсов и к середине лета для флагманов. В любом случае пока Android 12 слишком сырая, чтобы пытаться экспериментировать.

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