Представлен список из 39 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат Android 12
В настоящий момент Xiaomi находится на начальной стадии создания и запуска прошивки MIUI 12.5. Пока похвастать наличием обновлений могут исключительно жители Поднебесной, в то время как европейские пользователи даже не получили реальных сроков появления первых бета-версий для целого ряда смартфонов. Мало того, до сих пор есть сомнения относительно включения в состав старых флагманов 2018 года, а значит многие пользователи находятся в подвешенном состоянии.
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Известно, что большинство телефонов вместе с MIUI 12.5 получат и последнюю версию мобильной ОС Android 11. Что любопытно, сегодня новая операционка доступна буквально для нескольких аппаратов, но Xiaomi уже приступила к тестированию Android 12. Новая ОС была анонсирована 18 мая и пока доступна в качестве бета-версии на несколько телефонов линейки Pixel. Известно, что первыми её получат представители линейки Mi 11, но многим владельцам смартфонов хочется знать здесь и сейчас, могут ли они рассчитывать на выход ОС на доступном им аппарате в будущем.
Ниже представлен первый список, составленный сообществом инсайдеров. Он пока неофициальный, но создан на основе озвученных руководством Xiaomi условий распространения прошивок. Так, серия смартфонов Mi получает обновление Android 2 раза. Серия Redmi Note получает 1-2 обновления, в зависимости от популярности телефона и сроках поддержки. Бюджетники серии Redmi могут рассчитывать только на одно обновление. Отметим, что сроков выхода даже первых бета-версий пока нет. Скорее всего они начнут появляться ближе к осени для массовых девайсов и к середине лета для флагманов. В любом случае пока Android 12 слишком сырая, чтобы пытаться экспериментировать.
- Mi Note 10
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 10 Pro (India/Global)
- Redmi Note 9 Pro (India/Global)
- Redmi K40 Ultra
- Mi Note 10 Pro
- Redmi K40 Pro
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi K30S
- Redmi K30i 5G
- Mi 11 Ultra
- Mi 10T Pro
- Redmi K40
- Redmi K30 5G Racing Edition
- Redmi Note 10 5G
- Mi 10
- Mi 10T Lite
- Mi 10T
- Redmi Note 9T
- Redmi K30 Ultra
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi 10 Ultra
- Redmi Note 9
- Redmi Note 10 Pro Max
- Mi 10 Lite
- Mi Note 10 Lite
- Redmi K30
- Redmi Note 9 5G
- Mi 11 Pro
- Mi 11
- Redmi K30 5G
- Mi 10S
- Redmi K30 Pro
- Mi 10i
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10S
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