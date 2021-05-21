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Epic Games Store славится раздачей крупных проектов. По большому счёту, ещё никто и никогда не делал того, что предлагает этот цифровой магазин. Самым крупным подарком для геймеров за всю историю стала бесплатная Grand Theft Auto V. В данном случае геймерам предлагалась полная версия, включая доступ к онлайну и многочисленные бонусы. Были и другие большие раздачи, но ни одной из них не удалось стать такой же рейтинговой. Отметим, что в последнее время Epic Games Store не баловал любителей бесплатных игр, предлагая второсортные проекты типа Alien: Isolation, которые ко всему прочему давно пройдены любителями жанра. Большей части в раздачах участвовали нелепые индипроекты, которые даже бесплатно никому не нужны.

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В прошлый четверг Epic Games Store неожиданно решил создать интригу, заявив о том, что 20 мая появится большой секретный проект. Фанаты настроили теорий, от повторной раздачи Grand Theft Auto V (не все успели скачать?), до одной из новых игр ААА-уровня 2020 года. Здесь полёт фантазии безграничен, а значит перечислялись абсолютно все варианты. Неожиданно, в число ожидаемых и наиболее вероятных попала The Witcher 3: Wild Hunt. Дело в том, что игра вышла 19 мая 2015 года, а значит в честь своего 6-летия могла появиться в Epic Games Store. Что же, ничего из вышеперечисленного не случилось, ну или почти не случилось.

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Вместо Ведьмака нам предложили NBA 2K21. Нельзя сказать, что это полный провал, ведь в США проект пользуется высоким спросом, продаваясь немалыми тиражами, входя в число одних из самых кассовых, но для остального мира баскетбол – это явно не лучшее предложение. Отметим, что для бесплатной скачки доступна базовая версия, в которой совсем нет дополнений. Раздача продлится до 27 мая, а значит времени у вас достаточно. В любом случае вас никто не заставляет скачивать NBA 2K21. Можно просто добавить его в список игр. Если вам конечно же не лень это сделать, ведь раздачи инди идут еженедельно, но далеко не все готовы взять мышку в руки и открыть вкладку с магазином Epic Games. Кстати, в следующий четверг состоится ещё одна тайная раздача. Сегодня уже никто не ждёт действительно больших сюрпризов, но это не значит, что их не будет совсем. Скачать NBA 2K21 можно здесь.