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В последние несколько месяцев наблюдался небывалый рост криптовалют. Время от времени мы становились свидетелями небольших падений, которые восстанавливались уже через несколько часов и не наносили серьёзного ущерба цифровым деньгам. То, что случилось 19 мая, можно смело назвать антирекордом, ведь упала ни одна криптовалюта, а весь рынок. Но, что самое важное, никто из аналитиков не ожидал ничего подобного. Эксперты всех мастей уверяли нас в том, что Биткоин силён, как никогда. Рассказывали о его ключевой роли в формировании новой финансовой системы будущего. Другие отмечали новый курс Эфириума, который больше не будет зависеть от перепадов Биткоина, а значит смело может вырасти до 5000 долларов в краткосрочной перспективе. Что до долгосрочных прогнозов, то озвучивалась цена в 10 000 долларов к концу 2021 года.

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Может так и будет, но пока настроения преимущественно пессимистичные. Ну а на фоне этого поступили любопытные данные, свидетельствующие о том, кто на самом деле теряет во время падений криптовалют, а кто всегда оказывается в плюсе. Итак, только за сутки трейдеры – читай – держатели криптовалют – потеряли 8 миллиардов долларов. На этот раз количество потерпевших просто огромно и составило 726 тысяч человек. Что же, аппетиты у Китов растут, а криптохомяков становится всё больше.

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На самом деле ничего противозаконного не случилось, ведь речь идёт о закрытии сыгравших ставок на биржах. Инвесторы рискнули своими монетками, поскольку были уверены, что рынок будет расти, а он возьми – да упади. Традиционно, больше всех потеряли держатели Биткоина – 3.4 миллиарда. Ну а владельцы Эфириума лишились приличных 2.2 миллиарда долларов. Кстати, и здесь заметна любопытная тенденция. Так, ещё в апреле во времена подобных закрытий больше 90% составляли держатели Биткоина и Эфира, в то время как сегодня на все остальные альткоины пришлось 1.4 миллиарда долларов. Это значит, что интерес к токенам в целом растёт.

Уже в ближайшее время может наступить коррекция, когда криптовалюты начнут расти. К несчастью, на смену миллиону разорившихся инвесторов уже готовы встать новые трейдеры, уверенные в том, что уж они-то уж точно заработают свой заветный миллион долларов США.